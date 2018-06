Vorbereitungen für Bazar laufen seit Monaten

Die evangelische Kirchengemeinde Tuttlingen veranstaltet am Samstag vor dem ersten Advent, also am 29. November, wieder ihren traditionellen Bazar. Los geht es um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Keiner weiß genau, wie lange es den Bazar schon gibt. Rosl Storz hat ihn initiiert, so viel ist klar. Aber das ist lange her. Inzwischen ist der Bazar ein adventliches Ritual und so findet er auch in diesem Jahr wieder statt, mit allem was dazu gehört: Kuchen, Kaffee, Würstchen, Viertele und allerlei weihnachtlich winterliche Erzeugnissen und Produkten.

„Das ganze Jahr arbeiten wir auf diesen Tag hin“, sagte kürzlich eine ältere Dame, die schon seit Jahren zu den Bastelfrauen gehört. „Ein bisschen Nervosität im Vorfeld, das gehört dazu“, fügte eine „begnadete Sockenstrickerin“ hinzu. Auch die Kuchenbäckerinnen stehen in den Startlöchern. Wieder andere basteln Strohsterne oder stellen Weihnachtsgrußkarten her.

Angesprochen auf die zahlreichen engagierten Frauen aus allen Teilkirchengemeinden erklärte Koordinatorin Inge Abt: „Wieviel es sind, das weiß ich gar nicht so genau.“ Doch es würden weniger. Daher seien neue Bastlerinnen, Strickerinnen oder Bäckerinnen auch mit neuen Ideen willkommen. Ab September kämen etwa die Bastelfrauen der Stadtkirchengemeinde jeweils zum Austausch im Gemeindehaus zusammen. Zum Termin des Bazars merkte Abt an: „Da sind alle da.“ Und die freuen sich schon auf das Großereignis und auf interessierte und kauffreudige Kunden.

Das Besondere an der Veranstaltung sei, dass sie ein selbstloses Gemeinschaftswerk sei, erklärte Pfarrer Jens Junginger. Der Bazar sei zugleich Solidaritätsarbeit und Fest der Begegnung. Die Vorbereitungstreffen förderten die Gemeinschaft unter den beteiligten Frauen. Und für viele Besucher sei der Bazar ein „jour fix“, zu dem sie sich im Gemeindehaus verabredeten und wiedersähen. Der Verkaufserlös kommt zudem immer sozialen Projekten in armen Ländern oder vor Ort zugute. In diesem Jahr geht er unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ an die Initiave Asyl. „So hat der Bazar einen, wie man heute sagt, dreifachen win-win-win Effekt“, betonte Jens Junginger.

Kuchen können ab Freitagnachmittag im Gemeindehaus abgegeben werden. Auch die Pfarrämter stehen als Abgabestelle zur Verfügung.