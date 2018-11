Vorbereitungen auf Gemeindetag laufen

Die Gemeinde Durchhausen feiert am Sonntag, 2. Dezember, seinen Gemeindetag. Eröffnet wird der Festtag mit einem Familien-Gottesdienst. Danach eröffnet der Basar mit allem, was viele fleißige Hände mit vielen guten Ideen geschaffen haben. Sei es die vielfältige Auswahl an Adventskränzen, Türkränzen und Gestecken oder das Weihnachtsgebäck sowie eine große Auswahl an Socken und weiteren weihnachtlichen Basteleien. Parallel dazu wird ein abwechslungsreiches und ansprechendes Rahmenprogramm mit Festbetrieb in der Gemeindehalle geboten.

Bereits vergangene Woche haben die Vorbereitungen für den Basar des Gemeindefestes in Durchhausen begonnen. Es wurden bereits in vielen Durchhauser Haushalten Weihnachtsplätzchen gebacken, welche dann verpackt wurden. Knapp 100 Päckchen kamen dabei zusammen. Diese Woche wird nun im Foyer der Gemeindehalle gesteckt und gekranzt. Dabei werden eine Vielzahl von Kerzen, Sternen, Kugeln, Glöckchen, Bändern zu verschiedenen weihnachtlichen Gestecken, Adventskränzen und Türkränzen verarbeitet.