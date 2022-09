Vorbei an Seen und Elchen: Wilfried Vogt fährt weiter mit dem Fahrrad gen Nordkap

Zehn Wochen unterwegs, mehr als 5000 Kilometer in den Beinen: Wilfried Vogt aus Nendingen ist bis ans Nordkap nach Norwegen geradelt. „Für mich war das die letzte große Radtour, auch altersbedingt“, sagt der 75-Jährige. Die Fahrt bis in den hohen Norden Europas sei noch einmal eine Art „Abrundung“ gewesen. „Ich sammele Radtouren wie andere Berge“, erzählt er über seinen Spleen. So habe er nach Touren zwischen 6000 und 8000 Kilometern noch eine Fahrt über 5000 Kilometer gebraucht.

Und nach Fahrten in den Süden und Westen Europas sei nun der Norden das Ziel gewesen. Pandemiebedingt musste er die Tour allerdings in mehrere Etappen aufteilen. Die ersten Kilometer war er bereits 2020 mit seiner Frau Bruni gefahren. In unserer Zeitung berichtet Vogt, der seit sieben Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose leidet, in mehreren Artikeln von seiner abenteuerlichen Reise. „Ich bin dankbar und war motiviert, solche Touren noch machen zu können. Ich könnte auch längst schon im Rollstuhl sitzen“, schreibt er.

Die Wege haben sich getrennt. Bruni Vogt ist zurück nach Deutschland. Wilfried Vogt fährt weiter mit dem Rad. Ganz ist die Veränderung bei ihm aber noch nicht angekommen. „Am ersten Tag allein hat noch nicht alles so geklappt“, sagt er. Er habe wie für zwei Personen eingekauft. „Und demnach muss ich auch für zwei essen und trinken, weshalb ich eine Mittagspause über zwei Stunden benötige.“ Ansonsten sei es auf der Strecke wie gehabt. Die 100 Kilometer bis nach Norrtälje sind gespickt mit vielen kleinen anstrengenden Anstiegen, schöner Landschaft, stillen Seen und glitzernden Meeresbuchten.

Und dann zählen die Kilometer für Tuttlingen

„Die Temperaturen liegen bei 28 Grad im Schatten und mehr als 34 Grad zeigt mein Tacho auch in der Sonne nicht an. Also super Temperaturen für mich und meine Kamelnatur“, meint Wilfried Vogt, der ab dem nächsten Tag auch für die Stadt Tuttlingen in die Pedale tritt.

„Auswärts geradelte Kilometer zählen auch“, sagt er. Mit einigen Eis- und Trinkstopps schafft er die ersten 88 Kilometer für die Donaustadt und ist froh, dass die Hitzewelle von fast 40 Grad bald vorbei ist.

Schlüssel aus der E-Mail

Beim Hotel in Gävle hat er zunächst einmal mit der Technik zu kämpfen. Wilfried Vogt steht vor verschlossener Tür und zum Einchecken ist auch niemand da. Ob er denn nicht die E-Mail gelesen habe, wird er am Telefon gefragt. „Da standen alle Codes zum Reinkommen und, wo ich die Schlüssel finde“, berichtet er. Nach einer halben Stunde ist er im Zimmer und „nehmen mein Rad mit. Draußen gibt es nichts Vertrauenswürdiges und Trockenes zum Abstellen.“

Memo an sich selbst: Alles hat seinen Platz

Aber auch drinnen kommt er ins Schwitzen. Das Doppelladegerät ist nicht da, wo es sein sollte. „Ich habe überlegt, dass ich es ausgesteckt und vermeintlich eingepackt habe. Ist es vielleicht daneben gerutscht?“, fragt er sich. Dabei werde beim Einpacken immer kontrolliert, ob im Zimmer noch etwas liegt. Schon kramt er in der Tasche, um den Geldbeutel und das Arzneidöschen, um in der Stadt Ersatz zu holen, da“blitzt es weiß unten im Fach - mein Ladeteil ist da, Hurra! Warum ich das am 21. Reisetag erstmals falsch verstaut habe, bleibt mir unklar.“

Memo an ihn selbst: Beim Einpacken noch mehr bei der Sache sein. „Jedes Teil wird dringend gebraucht und ließe sich nicht immer problemlos ersetzen.“

Von Scheibenwischern und Horrorstrecken

Bei kühleren Temperaturen geht es weiter. Über Södarhamn geht es weiter nach Sundsvall. Bei dem Regen wären zwar „Scheibenwischer“ ganz gut. Mehr Zeit kosten aber die ungeteerten Passagen, wie ein „übler 3,4 Kilometer langer Waldweg, der mich voll ausbremst“ oder eine „üble Schotterstrecke mit 12 Kilometern“. Auf der „Straße im Bau“ mit jeweils 200 Höhenmetern muss er sehr vorsichtig fahren, vor allem abwärts. Dafür entschädigt die nächste Bleibe, wo er nicht ein Zimmer bekommt, sondern „ein ganzes Cottage für mich“ habe. Allerdings muss man zum Frühstück noch zwei Kilometer runterfahren – und dann wieder hoch.

Über die Halbautobahn E4 geht es weiter. Manchmal ist der Seitenstreifen nur 30 Zentimeter breit. „Ich benutze dann die Fahrbahn, weil es mir zu gefährlich ist, in den unbefestigten Rand zu fliegen oder auf die Leitplanke“. Und die E4 hat einige Steigungen und Abfahrten vorgesehen, sodass Wilfried Vogt nach 93 Kilometer in der Hafenstadt Örnsköldsvik auch fast 1.100 Höhenmeter in den Beinen hat.

„Es gibt hier viele schöne Seen und ebenso schöne Meeresbuchten, die sich laufend abwechseln. Es fällt schwer, die auseinander zu halten“.

Schlussspurt mit schwarzen Wolken im Rücken

Den vorgeschlagenen Abkürzungen seiner App geht er nun aus dem Weg. „Das sieht jeweils ungeteert aus. Da geht ein Kilometer Hauptstraße schneller.“ Trotzdem muss er über eine Horrorstrecke – eine 8,4 Kilometer lange Straße im Bau. Gerade rechtzeitig erreicht er ein Bushäuschen, bevor der Regen runterprasselt. Wärmer angezogen, aber ohne Regenkleidung fährt er danach weiter. Ein Schlussspurt über sieben Kilometer, weitere schwarze Wolken ziehen schon auf.

Nach einer langen Strecke über 130 Kilometer und dem Schlussanstieg mit sieben Prozent zum Hotel lässt es Wilfried Vogt am nächsten Tag ruhiger angehen. Nach einer „Lockerungsfahrt“ über 28 Kilometer ist er schon mittags im nächsten Quartier. Das Rad wird an der Tankstelle noch mit Luft betankt, die Kette geschmiert und am Hinterrad einige lockere Speichen nachgezogen. „Die Folgen der Schotterstrecken.“ Abends ist der Koch sogar noch bereit, statt des Standarddinners (Schweinefleisch) einen großen Teller Spaghetti Bolognese in vegetarischer Version zuzubereiten.

Auf der nächsten Etappe sind die ersten Elche neben und auf der Straße in Sicht. „Aber bis ich den Fotoapparat bereit habe mit den Fingerhandschuhen, schlagen sie sich schon in die Büsche.“ Angekommen in Arjeplog steht bald die Entscheidung an: Nordkurs Kap/Helsinki oder Südkurs Oslo.