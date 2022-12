Von zwei auf vier Prozent: Straßenbau Storz verdoppelt die Tariferhöhungen für die Mitarbeiter

Der Tuttlinger Verkehrswegebau-Unternehmensgruppe J. Friedrich Storz machen Lieferengpässe und Preissteigerungen zu schaffen. Das wirkt sich auf das Ergebnis aus. Dennoch blickt das Unternehmen auf ein weitgehend erfolgreiches Jahr zurück. Davon sollen die Mitarbeiter profitieren: Storz kündigte an, die tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen zu verdoppeln.

Positive Bilanz für 2022

„Wir haben in dieser schwierigen Situation alles richtig gemacht“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Georg Graf Kesselstatt bei der Weihnachtsfeier mit Blick auf das vergangene Jahr. Trotz der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten wirtschaftlichen Schockwellen zog der Storz-Firmenchef eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2022. Er kündigte ein Inflationspaket an, das den Mitarbeitern helfen soll, die finanziellen Folgen der drastisch gestiegenen Preise milden zu helfen.

Aufstockungen auch iu anderen Bereichen

Ab dem 1. April 2023 sollen die in der Baubranche geltenden tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen als freiwilliges Leistungspaket von zwei Prozent auf vier Prozent verdoppelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zudem stocke man auf freiwilliger Basis auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen anderen Bereichen auf: Baustoffe plus zwei Prozent, Schöppler plus zwei Prozent, Lkw-Fahrer bei Convia Logistik plus vier Prozent ab April 2023. Diese Erhöhungen würden mit den neuen Tarifen 2024 verrechnet. Die weiteren tariflichen Leistungen werden ebenso bezahlt: das volle Weihnachtsgeld, die Sonderzahlung von 450 Euro im Mai 2023 sowie die Wegstreckenentschädigung von mindestens sechs Euro pro Tag ab 1. Januar 2023, so Kesselstatt.

Das Storz-Anti-Inflationspaket umfasse ferner auch Anhebungen der Erstattung für Fahrten auf die Baustelle sowie beim Verpflegungszuschuss.

Lob für die Beschäftigten

Den Storzianerinnen und Storzianern zollte Graf Kesselstatt großes Lob: „Ihre Leistung war hervorragend. Sie übertraf unsere Planung und unsere Erwartungen.“ Nur gemeinsam werden man die Krisen meistern.

Die J. Friedrich Storz Holding gliedert sich in Storz Verkehrswegebau und Storz Baustoffe. Zur Unternehmensgruppe, die rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt, gehört auch die Schöppler GmbH. Der Hauptsitz befindet sich in Tuttlingen. Sieben regionale Niederlassungen – über den Süden Baden-Württembergs verteilt – betreuen die Kunden.