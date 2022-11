Von wegen „Grüne Welle“: Ampel an der Radroute Nord macht noch immer Ärger

Seit September ist die Radroute Nord, eine Radwegverbindung zwischen Wöhrdenbrücke und Lessingstraße, fertig. Doch wie gut wird sie eigentlich genutzt? Da gehen die Meinungen auseinander.

Sie erhalte viel Lob für die neue Route, sagte LBU-Stadträtin Ulrike Martin bei den Haushaltsberatungen am Montag, sie werde gut angenommen. Rainer Buggle (CDU) dagegen beobachtet eher das Gegenteil. Eine Stunde habe er sich an die Kreuzung Hermannstraße/Ludwigstaler Straße gestellt. „Da sind grade mal drei Radfahrer da lang gefahren“, sagte er.

Ampelschaltung ist das Problem

Was in Zusammenhang mit der Radroute am meisten Ärger macht, ist nach wie vor die neue Ampel an der Stelle. Karin Trommer (LBU) erkennt vor allem Probleme beim Abbiegen – viele Autos stünden nach der Grünphase noch mitten auf der Kreuzung. Das liege daran, dass „die Ampelschaltung eine höchste Katastrophe ist“, sagte Peter Stresing (AfD) und sprach von einer „Staustadt Tuttlingen“. Und sogar Oberbürgermeister Michael Beck stellt fest: „Man schafft es nie über alle vier Ampeln gleichzeitig.“

Das Problem ist bekannt: Eigentlich hätte die neue Ampel längst ins Gesamt-Ampelsystem integriert werden soll. Heißt: Sie dürfte nur dann auf Rot schalten, wenn auch die vor- und nachgelagerten Ampeln umschalten. Umgekehrt würde es dann eine „Grüne Welle“ geben. Doch das ist bislang nicht passiert. Ein Software-Problem, sagte Baudezernent Florian Steinbrenner. Die Stadtverwaltung sei mit Hersteller Siemens dran, das zu ändern.