Von Tuttlingen bis Texas

Wie dreht man eine Dokumentation über einen Künstler, der keine Geheimnisse aus seinem Privatleben preisgeben will? Dieser Herausforderung hat sich ein Produktionsteam um die Regisseurin Andrea Roggon aus Überlingen angenommen – mit dabei war auch ein Medienunternehmen aus Tuttlingen.

Entweder man liebt ihn – oder man hasst ihn: Der Musiker Helge Schneider polarisiert die Gemüter und die Musikgeschmäcker in Deutschland. Der Dokumentarfilm „Mülheim Texas. Helge Schneider Hier und Dort“ möchte sich dem Menschen hinter dem Künstler und dessen Quatsch nähern. Dennis Nagy und Jonas Herzog von Dejo-Media aus Tuttlingen waren für das Datenmanagement des Dokumentarfilmes zuständig und schon lange vor der Arbeit mit Helge Schneider Fans, erzählt Nagy: „Wir haben uns riesig über das Angebot gefreut, beim Schnitt des Films helfen zu können. Da haben wir nicht gezögert.“

Mehr als 100 Stunden Filmmaterial sind in den vergangenen vier Jahren während der Dreharbeiten entstanden. Das entspricht etwa 24 Terabyte Daten, beschreibt Frank Roller von Effer-Media aus Herrenberg, ein Kollege der Tuttlinger Medienfirma, den zu bewältigenden Datenumfang eines Dokumentarfilms. Gemeinsam waren Jonas Herzog, Dennis Nagy und Frank Roller für die Aufbereitung dieser Daten für den Film zuständig.

Diese Aufgabe beinhaltet, dass Bild- und Tonaufnahmen synchronisiert werden müssen, da beides getrennt voneinander aufgenommen wird, erklärt Jonas Herzog: „Es wurden Interviews gedreht, aber auch Konzertmitschnitte. Dabei hat jedes Instrument sein eigenes Mikrofon und außerdem muss man noch beachten, dass der Kameramann eventuell die Aufnahme früher startet als der Tontechniker oder anders herum.“

Lebensaufgabe

Sieben Kameras und 27 Mikrofone lieferten Bilder und Ton. Bevor der Film in den Schnitt gehen konnte, mussten diese Daten also erst einmal passend zusammengefügt werden – und das wurde zur Lebensaufgabe. Im Schichtbetrieb sei gearbeitet worden, auch mal die Nacht durch. Oft wurden Dreharbeiten verschoben oder der Musiker hatte doch spontan Zeit. „Wir mussten uns eben auf einen Improvisationskünstler einlassen“, erzählt Jonas Herzog.

Helge Schneider selbst kämpfe noch damit, dass ein Teil seines Privatlebens offen gelegt wird, erzählt Regisseurin Andrea Roggon. Sie entwarf zwar ein Drehbuch, doch am Ende sei alles anders gekommen als geplant. Seine Abneigung gegen die Filmaufnahmen seines Privatlebens zeigt der Musiker in der Dokumentation auch hin und wieder deutlich.

Die drei Techniker von Effer- und Dejo-Media finden das Wer aber trotz oder gerade wegen dieser Unregelmäßigkeiten gelungen: „Es ist keine typische Doku, sondern als würde man einen Tag mit Helge Schneider verbringen,“ so Nagy. Dieses Glück hatten sie in den gesamten vier Jahren Arbeit aber leider nicht. Zwischen all den Daten blieb keine Zeit, von Tuttlingen aus zu den Drehs nach Spanien, Berlin oder Mülheim zu fahren.

Vom 7. bis zum 14. Mai zeigt das Scala-Kino den Dokumentarfilm über den Musiker. Das Programm finden Sie unter www.scala-tuttlingen.de