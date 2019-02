Von Socken bis zum Bobby Car: Kleiderbörsen im Frühjahr

Wenn die T-Shirts mal wieder zu kurz werden und die Hosen zu eng: In diesem Frühjahr finden erneut viele Börsen und Basare für Kinderkleider im Landkreis und der Region statt. Hier sind die Termine für dieses Frühjahr.

Aldingen

Erich-Fischer-Halle, Samstag, 6. April, 10 bis 13 Uhr, Kleiderbasar für Teenies, Damen und Herren. Anmeldung und Infos unter olivia.hog@freenet.de

Denkingen

Festhalle, Auf Bulz, Samstag, 23. März, 13 bis 15.30 Uhr, verkauft wird alles rund ums Kind. Anmeldung ab Samstag, 2. Februar per E-mail an kab@denkingen@gmx.de. Bewirtung der Börse mit Kaffee und Kuchen erfolgt durch den Freundeskreis der Grundschule Denkingen.

Dürbheim

Turnhalle, Freitag, 15. März, 18 bis 19.30 Uhr, angeboten werden Frühjahrs-/Sommerbekleidung, Kindersportartikel, Babyausstattung, Kinderwagen, Spielzeug, Bücher, Videos, DVD's und vieles mehr. Die Nummernvergabe erfolgt per E-mail unter kinderartikelbörse.duerbheim@gmx.de ab Freitag, 1.März, mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer.

Deißlingen-Lauffen

Sport- und Festhalle Lauffen, Samstag, 16. März, 13.30 bis 15.30, Artikel rund um Kind und Schwangerschaft wechseln hier den Besitzer, Bewirtung mit Kafee und Kuchen, Wurst- und Käsewecken sowie kalten, alkoholfreien Getränken.

Emmingen

Witthohhalle, Samstag, 23. März, 13.30 bis 15 Uhr, für Schwangere bereits ab 13 Uhr gegen Vorlage des Mutterpasses. Im Verkauf befinden sich Baby- und Kinderbekleidung, Schuhe, Spielwaren, Bücher, Fahrzeuge, Autositze, Kinderwagen und vieles mehr. Die neue Nummernvergabe erfolgt seit Samstag, 23. Februar, unter www.easybasar.de.

Gunningen

Hohenkarpfenhalle, Freitag, 22. März, 17 bis 18.30 Uhr, verkauft werden Kinderbekleidung, Kinderspielzeug, Hochstühle und vieles mehr. Infos unter E-Mail an kindergarten-gunningen@gmx.de.

Immendingen

Pfarrheim, Samstag, 16. März, 13.30 bis 16 Uhr, angeboten wird alles rund um Schwangerschaft, Erstlingsausstattung, Kinderbekleidung, Spielsachen und Zubehör. Die Vergabe der Tische und weitere Infos unter E-Mail an krabbelgruppe-immendingen@web.de oder Telefon 0172 / 894 40 91.

Mühlheim-Stetten

Gemeindezentrum, Rathausstraße 11, Samstag, 23. März 9 bis 11 Uhr, zum Verkauf stehen Kleider, Spielsachen, Kinderwägen, Laufräder und sonstiges für die Frühjahrs- und Sommerzeit. Für nicht verkaufte Ware besteht die Möglichkeit, diese vor Ort an den Kinderschutzbund Tuttlingen zu spenden.

Neuhausen ob Eck

Homburghalle, Samstag, 23. März, 10 bis 12 Uhr, Frühjahr- und Sommerkleidung für Kinder. Die Anmeldefrist ist diesmal wegen der Fasnet nur am 25. Februar, ab 0 Uhr, unter Angabe der Anschrift, Telefon, Größe, Tischanzahl (max. zwei) sowie der Angabe eines Ständers. Anmeldungen werden nur an diesem Tag per E-Mail an tischboerse-von-klein-bis-gross@gmx.de angenommen.

Rietheim

Turnhalle, Samstag, 9. März, 10 bis 11 Uhr, verkauft werden Kinderartikel, interessierte Verkäufer können sich seit Mittwoch, 13. Februar, per E-Mail unter boerse.kiga.rietheim@gmail.com anmelden.

Spaichingen

Stadthalle, Samstag, 16. März, 9 bis 11 Uhr, Verkauf von Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderwägen und vieles mehr. Anmeldung am Dienstag, 5. März, unter Telefon 07424 / 502375, 07424 / 5200 oder 07424 / 981777.

Talheim

Festhalle, Samstag, 23. März, 9 bis 11.30 Uhr, für Schwangere bereits am Freitag, 22. März um 17 Uhr gegen Vorlage des Mutterpasses. Angeboten werden Kinderbekleidung, Teenagerbekleidung, Umstandsmode, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Anmeldung online seit Montag, 5. Februar, unter www.boerse-talheim.de.

Tuttlingen

Gemeindehaus St. Josef, Samstag, 16. März, 9 bis 12 Uhr, zum Verkauf stehen Artikel für Kinder und Jugendliche, sowie Spielsachen und sonstige Gebrauchsgegenstände. Die Börse ist schon ausgebucht, eine Verkaufsmöglichkeit besteht nicht mehr.

Evangelisches Gemeindehaus, Samstag, 6. April, 8.30 bis 11.30 Uhr, alles rund um die Kinderausstattung. Am Freitag, 5. April, gibt es von 19 bis 20.30 Uhr einen Vorverkauf für Schwangere (Einlass nur mit gültigem Mutterpass). Die Vergabe der Verkaufsnummern findet am Samstag, 23. Februar, ab 8 Uhr statt. Früher eingegangene Mails werden nicht berücksichtigt. Anmeldung unter www.kinderkleiderbazar-tut.de.

Tuttlingen-Möhringen

Anton-Braun-Grundschule, Samstag, 9. März, 13 bis 16 Uhr, verkauft werden Frühjahrs- und Sommerkleidung, Spielsachen und vieles mehr. Eine Tischreservierung ist seit dem 9. Februar unter kleiderboersestandreas@gmx.de möglich.

VS-Schwenningen

Kindergarten am Deutenberg, Samstag, 9. März, 9.30 bis 12.30 Uhr, Verkauf von Bekleidung und Schuhen für Frühling/Sommer, alles für Babys, Kinder und Teens von Maxi Cosi bis Kinderwagen und Spielzeug.

Wurmlingen

Schloss-Halle, Samstag, 16. März, 9 bis 11.30 Uhr, für Schwangere bereits schon am Freitag, 15. März, 17.30 und 18.30 Uhr. Angeboten wird alles rund ums Kind. Anmeldung ab Montag, 2. März, unter kinderkleiderboerse-wurmlingen@gmx.de mit Name, Adresse & Telefonnummer.

Alle Angaben ohne Gewähr