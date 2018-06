Von Null auf 100 beim Tuttlinger Silvesterlauf

Es ist Halbzeit für die Vorbereitung der Gränzbote-Läufer auf den am Jahresende anstehenden Silvesterlauf in Tuttlingen. Das Lauftrainer-Team der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) hat die die rund 30 Läufer des Teams bereits für den Wettbewerb im Umläufle vorbereitet. Einige „Lauf-Novizen“ berichten, wie das Training vorangeht.

Die Sorgenfalten der Laufanfänger beim Trainingsauftakt vor acht Wochen sind verschwunden und zuversichtlich strahlenden Gesichtern gewichen. Hatte der eine oder andere seinen Mut, sich für das Gränzbote-Team beworben zu haben, noch bereut, um so entspannter zeigten sich beim gemeinsamen wöchentlichen Lauftraining die „Neuen“. Unsiono berichteten die „Neuläufer“ vom behutsamen Umgang der Lauftrainer um Rolf Brohammer, Hubert Grunenberg, Sabine Epp, Günther Schmid und Thilo Seeburger. Muskelkater? Fehlanzeige!

Richtige Atemtechnik gelernt

Susanne Graf (61) aus Tuttlingen fühlt sich bestens aufgehoben. „In den Wintermonaten fällt es mir schwer, nachmittags im Dunklen zu laufen. Da will man allein nicht raus. Aber in der Gruppe hat man einen festen Termin und läuft nicht allein. Das ist eine schöne Sache“, sagt Graf, die sich sonst mit Joggen, Ski- und Radfahren fit hält. Sie will am Jahresende die Zehn-Kilometer-Distanz angehen. „Das ist dann mein erster Laufwettbewerb“, sagt sie.

Katja Hartung (33) aus Rietheim-Weilheim ist ebenfalls zum ersten Mal dabei und bereitet sich auf den Fünf-Kilometer-Lauf vor. „Ich hatte die Hoffnung, dass meine Motivation, regelmäßig zu laufen und nicht nur sporadisch, hier im Team steigt.“ Diese Hoffnung hat sich relativ schnell erfüllt. Und auch über eine Überlastung oder Muskelkater kann sie sich nicht beklagen. „Das Tempo und Intensität wurden langsam gesteigert.“ Nützlich seien vor allem die Tipps der Trainer zur richtigen Lauf- und Atemtechnik gewesen. „Und auch wichtige Infos zu den richtigen Laufschuhen – das wusste ich vorher auch nicht“, sagt die 33-Jährige. Aus Immendingen hat sich Susanne Börngen (52) zum Lauftraining eingefunden. „Ich bin vorher lange nicht mehr laufen“, gibt sie zu. Aber jetzt hat sie wieder der alte Ehrgeiz gepackt. Als sie vom Laufteam gelesen hatte, brauchte sie zwei Tage Bedenkzeit, dann fiel der Entschluss, den sie nicht bereut hat. „Das ist eine Super-Betreuung!“, schwärmt sie. Vor allem die Anleitung der Trainer zur Atemtechnik und Tempohalten, habe ihr geholfen. Die Fünf Kilometer will sie an Silvester laufen. „Nächstes Jahr mach ich aber die zehn!“

Neue Trainerin stellt sich vor

Und auch beim TSF-Trainergespann mischt für die Ausbildung des Leser-Laufteams eine Neue mit. Annemarie Diener aus Tuttlingen. kümmert sich vor allem um die „Wiedereinsteiger“, die zwar aufgrund ihrer Erfahrung auf eine Grundlage des Ausdauerlaufs zurückgreifen können, aus diesem Grund sich aber beim Neueinstieg schnell überschätzen. Läufern, die wieder ins Lauftraining einsteigen wollen, rät Diener: „Die wissen wie es geht, aber sie sollten es langsam angehen lassen. Die eigene Fitness wird da zu oft überschätzt.“ Das Grundlagentraining für das Laufteam ist nun aber größtenteils abgeschlossen. Nun visiert Annemarie Diener mit ihren Schützlingen das gesteigerte Konditionstraining an. „Wir sind nun dabei, Steigerungsläufe ins Training einzubauen, um die Ausdauerfähigkeit der Läufer auszubauen und uns dann an die Originalstrecke anzunähern.“

Seit zehn Jahren läuft die Trainerin nun beim TSF-Lauftreff. Zum professionellen Laufen kam die damalige Hobby-Läuferin als Mitglied des Gränzbote-Teams für run & fun. „Da habe ich gleich den Halbmarathon gemacht“, schmunzelt Diener. Die Zehn-Kilometer-Distanzen seien für sie zuvor schon kein Problem gewesen. Den ersten Marathon absolvierte Annemarie Diener drei Jahre später. 2012 bestritt sie bei run & fun den Donautal-Marathon – ebenfalls im Gränzbote-Team.

Anmeldungen für den Tuttlinger Silvesterlauf im Internet unter www.silvesterlauf-tuttlingen.de.