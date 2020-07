Der ASV Nendingen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Stefan Rutschmann, selbst Ringer und Pressewart des Vereins, hat für die Zeitung eine kurze Chronik über die Geschichte des Vereins zusammengestellt:

Der ASV Nendingen 1920, schreibt Rutschmann, blicke in diesem Jahr mit Stolz auf eine bislang erfolgreiche und bewegte Geschichte zurück. Als Talentschmiede habe der Ringerverein den Tuttlinger Stadtteil Nendingen über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus bekannt gemacht und vor allem in Ringerkreisen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. „Umso bitterer ist, dass die ursprünglich für Mitte Mai angedachten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht stattfinden konnten und in der geplanten Form auch nicht mehr stattfinden werden. Als Trostpflaster für alle Mitglieder und Interessierten hat der Verein die Geschichte in einem Buch mit über 100 Seiten in Wort und Bild zusammengefasst“, erklärt der Pressewart.

Die große Welle der Vereinsgründungen in Deutschland ging auch an Nendingen nicht spurlos vorbei. Zehn Personen aus der bis 1973 eigenständigen Gemeinde unter Federführung von Hermann Dehner, Ernst Treu, Josef Schwarz und Josef Schilling (Rose) gründeten im Jahr 1920 den ASV. Nur ein Jahr später zählte der Verein bereits rund 150 Mitglieder und veranstaltete die ersten Wettkämpfe in der Bahnhofsrestauration. Die ersten Erfolge stellten sich bald ein. 1922 gelang der erste Turniersieg einer Nendinger Ringermannschaft bei einem Wettkampf in Trossingen. Auch der erste Einzelerfolg ließ nicht lange auf sich warten, als Jeremias Schilling bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Freiburg die Silbermedaille errang – die erste Nendinger Ringermedaille auf Bundesebene.

Angetrieben vom Wunsch nach geeigneten Trainingsräumen machten sich die ASV-Verantwortlichen mit dem Turnverein für den Bau einer gemeindeeigenen Sporthalle stark. Im Jahr 1924 wurde ein entsprechender Fonds eingerichtet. Da sich die Errichtung der Sporthalle jedoch immer mehr verzögerte, errichtete man 1932 das erste eigene Trainingslokal aus dem Material einer zuvor abgebrochenen Halle. Nachdem Ludwig Schilling 1933 die Gaumeisterschaft errang, wurde es zunächst ruhiger um den Verein. Im Rahmen der nationalsozialistischen Gleichschaltung wurde der ASV 1936 vorerst aufgelöst und in einem einheitlichen Sportverein mit weiteren Sportarten zusammengeführt. Die Sparte Ringen wurde darin weitergeführt, die Trainingsbedingungen erschwerten sich jedoch zusehends. Dies lag auch daran, dass man das Trainingslokal ab 1940 zum Unterbringen von Kriegsgefangenen nutzte. Im zweiten Weltkrieg pausierte der Sport dann.

Nach dem Ende des Krieges wurde der gleichgeschaltete Nendinger Sportverein im Jahre 1947 wieder belebt. Die Ringer kamen jedoch erst 1949, als die Sparte „Schwerathletik“ gegründet wurde, wieder dazu. Schnell äußerte sich der Wunsch nach Selbstständigkeit der Ringer. Dies gelang im Jahr 1950 mit der Wiedergründung des ASV. Bereits 1952 kämpfte Nendingen erfolgreich in der Oberliga Südbaden mit.

Das Fundament für die großen Erfolge in den 60er-Jahren legte Josef Schwarz (Anker), der aus beruflichen Gründen einige Jahre im Großraum Stuttgart gelebt hatte. Im Jahr 1953 kehrte er nach Nendingen zurück und revolutionierte das Ringen vor Ort. Unterstützt wurde Schwarz im Traineramt ab 1957 durch Philipp Becker. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Reiner Schilling, Adolf Rutschmann, Fritz Hagen, Peter Hugger und Rolf Schullian errangen in den folgenden zehn Jahren allesamt – teilweise mehrfach – den Deutschen Meistertitel. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von Schilling bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio – dem bislang größten Einzelerfolg für einen Sportler in der Nendinger Geschichte. Schilling wurde Siebter.

Auch mit der Mannschaft sorgten die Nendinger Ringer für Furore. 1954 wurde der der ASV in die Oberliga Württemberg umgegliedert, konnte sich dort lange Jahre halten. 1966 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. In den vier Jahren gegen die deutsche Elite war nicht zu übersehen, dass sich die Kräfte des Dorfvereins nach und nach erschöpften. Anders als andere Bundesligavereine war der ASV nicht bereit, größere finanzielle Mittel durch Sponsoren einzusetzen. Im Jahr 1969 rang der Verein vorerst seine letzte Bundesligasaison.

Nach dem freiwilligen Abstieg aus der Bundesliga strukturierte sich der Verein neu. Jugendleiter Erich Schwarz stellte ein Konzept zur Nachwuchsförderung auf. Die Talente sorgten für einen Medaillenregen bei nationalen Titelkämpfen. Mit 52 von insgesamt 106 Medaillen wurde bei Deutschen Meisterschaften im Zeitraum von 1970 bis 2000 fast die Hälfte der Auszeichnungen errungen.

Leistungsträger in den 70er-Jahren war vor allem Hubert Baur, der mit vielen Titeln und Medaillen zu den besten deutschen Nachwuchssportlern seiner Zeit gehörte. Ein weiterer Nachwuchsringer, der regelmäßig für Furore sorgte, war Andreas Kosing. Nach dem Deutschen Vizemeistertitel der Jugend nahm er an der Jugend-Weltmeisterschaft in den USA teil, wo er beeindruckend den fünften Platz belegte. Im selben Jahr errang der ASV Nendingen erstmals eine nationale Medaille bei Mannschaftstitelkämpfen. Die Jugendmannschaft unter Trainer Christian Reichle holte Silber. In den 90er-Jahren wurde das Geschehen von den Einzelerfolgen von Marc Buschle – der sich 1995 dem Verein anschloss – und den Rudischhauser-Brüdern Gilbert und Gervin dominiert.

Turbulent und erfolgreich waren auch die letzten 20 Jahre. In der Saison 2005/2006 gelang unter dem armenischen Trainer Gurgen Bagdasarian erstmals der Aufstieg in die Regionalliga. Von da an begann eine beispielslose Zeit für die Nendinger: Mit Rückkehrer Marc Buschle und der Verpflichtung von Volker Hirt als Trainer setzte der Verein die noch kurze Erfolgsgeschichte fort. Mit nur einer Niederlage schloss man die Regionalligasaison ab und stieg als Meister in die 2. Bundesliga auf. Auch dort war der ASV Nendingen nicht zu stoppen und schaffte nach 1966 erneut den Aufstieg in die 1. Bundesliga. So war der ASV zu einem Publikumsmagneten geworden und machte mit Zuschauerschnitten von mehr als 1000 Personen pro Kampf in ganz Ringerdeutschland von sich reden. Mit den drei Deutschen Mannschaftsmeistertiteln in den Jahren 2014 bis 2016 war der ASV auf dem sportlichen Höhepunkt der bisherigen Vereinsgeschichte angekommen. Auch Einzelerfolge bei nationalen Meisterschaften wurden errungen. Im Männerbereich sorgten Marc Buschle, Benjamin Raiser, Baris Diksu und David Stumpe für Medaillen. Im Jugendbereich glänzten Tim Baur, Dominik Reichle, Manuel Behr und Louis Stumpe.

Nach den geld- und kräfteraubenden Bundesligajahren war es kein leichtes Unterfangen, wieder effizientere Strukturen und einen Grundstein für eine stabile Zukunft zu schaffen. Dies ist gelungen. Der Verein steht finanziell inzwischen wieder auf stabilen Füßen und setzt den Fokus wieder auf die Jugendarbeit, die sich zahlenmäßig und mit ersten sportlichen Erfolgen gut entwickelt.

Doch nicht nur auf der Matte, sondern auch im Veranstaltungskalender der Gemeinde Nendingen setzten die Ringer ein Zeichen. Mit dem 1972 erstmals durchgeführten Lumpenball veranstaltete der ASV einen Fasnetsball, der knapp 40 Jahre lang aus dem Nendinger Ortsgeschehen nicht mehr wegzudenken war.