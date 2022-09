Mehr als 5000 Kilometer: 75-Jähriger mit ALS-Erkrankung fährt mit dem Fahrrad zum Nordkap

Zehn Wochen unterwegs, mehr als 5000 Kilometer in den Beinen: Wilfried Vogt aus Nendingen ist bis ans Nordkap nach Norwegen geradelt. „Für mich war das die letzte große Radtour, auch altersbedingt“, sagt der 75-Jährige. Die Fahrt bis in den hohen Norden Europas sei noch einmal eine Art „Abrundung“ gewesen. „Ich sammel Radtouren wie andere Berge“, erzählt er über seinen Spleen. So habe er nach Touren zwischen 6000 und 8000 Kilometern noch eine Fahrt über 5000 Kilometer gebraucht. Und nach Fahrten in den Süden und Westen Europas sei nun der Norden das Ziel gewesen.

Ich könnte auch im Rollstuhl sitzen. Wilfried Vogt

Pandemiebedingt musste er die Tour allerdings in mehrere Etappen aufteilen. Die ersten Kilometer war er bereits 2020 mit seiner Frau Bruni gefahren. In unserer Zeitung berichtet Vogt, der seit sieben Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) leidet, in mehreren Artikeln von seiner abenteuerlichen Reise. „Ich bin dankbar und war motiviert, solche Touren noch machen zu können. Ich könnte auch längst schon im Rollstuhl sitzen“, schreibt er.

Nach Hamburg und zurück war er schon vorher gefahren

Mit zweijähriger Verzögerung beginnt die Nordland-Radtour. Mit dem Zug geht es von Nendingen bis nach Hamburg. Eine Strecke, die Wilfried Vogt aber auch schon mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. „Im Oktober 2020 bin ich die 836 Kilometer als ersten Abschnitt der Nordlandtour gefahren“, schreibt er. Als pandemiebedingt eine Weiterfahrt nach Dänemark nicht möglich war, fuhr er mit seiner Frau von der Elbe zurück bis an die Donau.

An Pfingsten sind die Vorzeichen andere. Nach einer Nacht in Hamburg fahren die Vogts weiter. Etwas mühsam ist der Weg aus der Hansestadt heraus. Auf der 83 Kilometer langen Strecke zur nächsten Unterkunft überlegt Wilfried Vogt immer wieder, ob er nicht die Schläuche in den Hinterrädern tauschen soll. Nach der Montage hatten diese den Reifendruck nicht gehalten. „Ich war unzufrieden. Außerdem wollte ich die Reserveschläuche nicht wegen des zusätzlichen Gewichts noch tagelang mitführen.“

1000 Mal gepumpt, es reicht immer noch nicht

Die Wiesen an der Unterkunft laden dann zum Schlauchwechsel ein. Beim anschließenden Aufpumpen mit einer „Minipumpe“ geht aber etwas die Luft aus. „An der Untergrenze von drei Bar gebe ich jeweils nach gefühlten 1000 Pumpenstößen auf“. Eine automatische Druckluftpumpe soll am nächsten Tag den Rest erledigen.

Bruni und Wilfried Vogt erleben die Natur ganz nah bei ihrer Tour. (Foto: Wilfried Vogt)

Trotz mobiler Navigation gestaltet sich die Fahrt zur Fehmarnbrücke als schwierig. Hinter einer rostigen Tür im Absperrzaun mit dem Schild „Benutzung auf eigene Gefahr“ geht es weiter. „Das war der Schlüsselzugang“, resümiert Vogt. Die Etappe ist insgesamt hügelig und gleich 95 Kilometer lang. Weil sich zu Beginn der Insel keine freien Quartiere finden lassen, fahren die Vogts gleich bis nach Puttgarden.

Aus 88 werden 94 und dann 102 Kilometer

Die längere Strecke zahlt sich am nächsten Tag aber nicht aus. Auch der Abschnitt wird länger als gedacht. In Praesto nach 88 Kilometer ist nichts mehr frei. „Wir haben es dann versäumt, das einzige freie Zimmer im nächsten Ort zu buchen, weil uns die 94 Kilometer etwas zu viel gewesen wären“, sagt Wilfried Vogt. Dies rächt sich dann. Nach mehreren telefonischen Absagen gibt es ein freies Zimmer in Dalby. „Nun sind es 102 Kilometer statt der 94 oder ursprünglich 88 Kilometer geworden“.

So viele Radfahrer wie dort habe ich noch nirgends gesehen. Wilfried Vogt

Zusammen mit den 19 Kilometer auf der Fähre, die als Pause genutzt werden, wird es ein anstrengender Tag. Der Wind, der oft schräg von hinten kommt, ermöglicht trotz sehr welliger Strecke eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 Kilometern in der Stunde.

Zu Besuch bei der kleinen Meerjungfrau

Es folgen zwei erholsamere Tage bis Kopenhagen und nach Helsingor, von wo die Fähre ins schwedische Helsingborg abfährt. Bevor sich Bruni und Wilfried Vogt auf den Weg nach Schweden machen, besuchen sie in Dänemarks Hauptstadt noch die kleine Meerjungfrau. Überhaupt hinterlässt Kopenhagen viel Eindruck.

Bei der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen (Foto: Wilfried Vogt)

„So viele Radfahrer wie dort habe ich noch nirgends gesehen. Man muss sehr aufpassen, so verrückt wie die über die Radwege schießen, um heil durchzukommen.“

Und immer wieder Pizza

Nach der Überfahrt sind warme Sachen angesagt. In Langarmdress und Radjacke, langer Hose oder Beinlingen zusätzlich zur Radelhose fahren die Vogts von Helsingborg nach Vittsjö. Eigentlich eine „weniger interessante Küstenregion“. Auf kleinen Straßen kommen sie dann „in die liebliche Gegend von Smaland“ – die typisch schwedische Landschaft samt roter Ferienhäuschen und Bauernhöfen.

Die Quartierssuche wird schwierig, es gibt kaum Angebote. Und auch kulinarisch ist es übersichtlich und wenig landestypisch. „Nach 93 Kilometern haben wir Hunger. Auch wenn es die dritte Pizzeria hintereinander in Schweden ist.“

Nach zwei Tagen mit dem Rad durch die Seenplatte des Äsnens Nationalparks Sunnabron haben die Tuttlinger schon die Hälfte der Strecke nach Stockholm geschafft.

Fortsetzung folgt ...