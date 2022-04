Von Donaueschingen bis Ulm: Friedensmarsch entlang der Donau soll Zeichen setzen

Ein „Nein“ vom Tuttlinger OB: Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck hat die Einladung der Friedensmarsch-Initiatorin Heidrun Hog-Heidel ausgeschlagen, am Marsch teilzunehmen oder die Gruppe vor dem Tuttlinger Rathaus zu begrüßen. Das Stadtoberhaupt teilt mit: Die Idee des Friedensmarsches und die Ablehnung jeder Art von Waffenlieferungen könne er angesichts der derzeitigen Situation nicht teilen.

„Leider aber haben wir in den letzten Wochen bittere Lektionen lernen müssen: Auch im 21. Jahrhundert gibt es auch in Europa noch Machthaber, die sich von Diplomatie und anderen zivilen Wegen der Konfliktlösung nicht beeindrucken lassen“, schreibt Beck an das Team rund um Friedensmarsch-Initiatorin Hog-Heidel. So stehe die Ukraine und vielleicht bald auch andere Länder Osteuropas vor der Wahl, sich einem gewissenlosen und menschenverachtenden Diktator zu unterwerfen oder ihm mit Waffengewalt entgegen zu treten, so Beck.

„Vor diesem Hintergrund kann ich die Aussagen von Frau Hog-Heidel im „Gränzboten“ und die Idee des Friedensmarsches und die Ablehnung jeder Art von Waffenlieferungen nicht teilen: Auf die Gewaltexzesse von Putin, die Bombardierung ziviler Ziele und die Massaker an Zivilisten mit altbekannten Parolen wie „Ohne Rüstung leben“ oder der Forderung nach „mehr zivilem Friedensdienst“ zu reagieren, halte ich für absolut weltfremd – ja sogar für zynisch gegenüber den Menschen in der Ukraine, die gerade unter enormen Opfern gegen die Invasoren kämpfen.“

Wenn die Ukraine derzeit etwas brauchte, so Beck weiter, dann seien das keine gutgemeinten Worte sondern Rüstungsgüter.