Von der Quelle bis zur Mündung: Donauschwimmer verschiebt Vorhaben

Der Wissenschaftler Andreas Fath hat sein Vorhaben, die Donau von der Quelle bis zur Mündung zu durchschwimmen, aufs Jahr 2022 verschoben. Das hat das Büro Faths, der an der FH Furtwangen Chemie lehrt, auf Anfrage des Gränzbote bestätigt.

Man habe diese Entscheidung wegen der zum Zeitpunkt der Planung „nicht absehbaren Einschränkungen durch die Pandemie, was Grenzübertritte, Veranstaltungen, aber auch die Sicherheit des Teams und ausreichende Impfangebote betrifft“ getroffen. Fath, der schon den Rhein und den Tennessee River durchschwommen hat, will mit seiner Aktion auf die steigende Belastung der Gewässer durch Mikroplastik aufmerksam machen. Beginnen will er an der Bregquelle bei Furtwangen; Abschnitte wie die Donauversinkung, in denen er nicht schwimmen kann, will er durchwandern.