Von 149 auf 214 Euro: Durchhauser Gemeinderat erhöht Kitagebühren

Alle Jahre wieder stehen die Gebühren für den Kindergarten auf der Tagesordnung: Was normalerweise ein unspektakulärer Vorgang ist, hat in Durchhausen zumindest kurz aufhorchen lassen. Für eine Familie mit einem Kind soll die Ganztagesbetreuung statt 149 Euro künftig 214 Euro kosten. Das ist eine satte Erhöhung zum Kindergartenjahr 2021/ 22 um 65 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Wer sein Kind in den Kindergarten schicken will und zweifachen Nachwuchs hat, muss nun 166 Euro statt 115 Euro zahlen. Was ist der Grund für die starke Anhebung der Beiträge? „Die umliegenden Gemeinden verlangen im Schnitt deutlich mehr als Durchhausen“, erklärte die Rathausmitarbeiterin Angela Schneider.

Nach eineinhalb Jahren verlässt die Hauptamtsleiterin Anja Koch das Durchhauser Rathaus. „Wir hätten uns gewünscht, dass es noch mehrere Jahre weitergeht“, betonte Bürgermeister Simon Axt. Koch musste gleich zu Beginn ihrer Zeit in Durchhausen in den Krisenmodus schalten und sich um die Corona-Pandemie kümmern. Wichtige Themen, die sie mitgetragen hatte, waren der Kindergarten und die Bauplatzvergaberichtlinie. Neben der professionellen Seite sei Koch auch immer das Menschliche wichtig gewesen, meinte Axt. „Hier ist eine schöne und harmonische Gemeinschaft“, äußerte Anja Koch ihre Eindrücke, „bei der ich mich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt habe“.

Koch wechselt im September in die Stadtverwaltung Tuttlingen. Ihre Nachfolge als Hauptamtsleiterin wird von Alexandra Müller angetreten.