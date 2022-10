Vom Misslingen der Freiheit

Jabob Augstein, 55, ist Verleger, Journalist und Chefredakteur der Wochenzeitung „Freitag“; er hat seinen ersten Roman geschrieben, und es sollen weitere folgen. Überhaupt sehe er in der Schriftstellerei seine Zukunft, den Journalismus will er anderen überlassen, so war neulich zu lesen.

Das Buch, aus dem er am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen lesen wird, kommt adrett daher – auf dem Einband eine Reproduktion eines der Pool-Bilder des englischen Malers David Hockney –; es hat ein handliches Format und ein Lesezeichenbändle, worauf heute viele neue Bücher glauben verzichten zu dürfen.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht Franz Xaver Misslinger im Herbst 2016, ein liberaler Spitzenpolitiker, der ganz nach oben und Parteivorsitzender werden will. Er sei, so wird ihm in den Mund gelegt, an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere angekommen, ebenso wie der gesamte Westen, die westliche Wertegemeinschaft, die NATO, die Europäische Union.

In Amerika sieht Misslinger das Mutterland der Freiheit und vor der entscheidenden Parteitagsrede nimmt er sich eine Auszeit und reist – zusammen mit seiner 16-jährigen Tochter – ins gelobte Land Amerika.

Wir werden geführt von einem auktorialen Erzähler, der allwissend ist und alle Gedanken und Gefühle Misslingers, aber auch von dessen Tochter ausplaudert. Sogar das schlüpfrige Texting zwischen Misslinger und einem geheimnisvollen weiblichen Fan liest der Erzähler für uns mit. Er nimmt uns mit in Misslingers Heimat Ostholstein, nach Berlin und an den Rhein, wo dessen liberaler Übervater lebt, der Misslinger bisher protegiert hat, und dann nach New York und auf Long Island.

Schön geschriebene Landschaftsschilderungen lösen sich ab mit schmerzenden Psychogrammen des Haupthelden und gelungenen Dialogen zwischen Vater und Tochter („Dir sind doch alle Menschen vollkommen egal, was du Freiheit nennst, macht uns kaputt“, sagt –nein, nicht Greta Thunberg – sondern seine Tochter). Diesen Freiheitsgedanken trägt Misslinger wie eine Monstranz vor sich her, er glaubt daran, er glaubt an den „Markt, der sich selbst reguliert“, allerdings bleibt dieser Freiheitsbegriff verwaschen, floskelhaft, wird in politischen Reden nur als Formel verwendet.

Sicher ein Höhepunkt des Geschehens, wo man den erzählenden politischen Journalisten herausahnt, sind die Gespräche, welche Misslinger mit seinen amerikanischen Freunden führt. In der Endphase des Wahlkampfs zwischen Hillary Clinton und Donald Trump verweisen die Gesprächspartner hellsichtig auf das kommende Unheil und sprechen von Illusion und Selbstbetrug, wenn Misslinger ihnen begeistert von Amerika als Hort der Freiheit vorschwärmt.

In einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk sagt Jakob Augstein: „Vielleicht ist es die Geschichte eines Menschen, der in den 1990er-Jahren sozialisiert wurde, als sich ein bestimmtes männliches und westliches Selbstverständnis etabliert hatte, das in unserer Gegenwart an ein Ende gekommen ist.“