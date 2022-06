Warum Flüsse wie die Donau in Tuttlingen zu manchen Zeiten plötzlich stinken

Flüsse kann man riechen. Auch die Donau, die quer durch Tuttlingen fließt, verströmt besonders an warmen Sommertagen einen ganz eigenen Geruch - je nach Wahrnehmung auch Gestank. Doch was steckt eigentlich hinter dem „Duft der Flüsse“?

Eigentlich ist Wasser geruchslos. „Ganz reine Flüsse, ohne Schadstoffe, Chemikalien oder ähnlichem, riechen frisch“, weiß Biologin und Ökotoxikologin Rita Triebskorn. Beruflich befasst sie sich intensiv mit Gewässerorganismen und weiß genau, weshalb Flüsse häufig unangenehm riechen. „Flüsse, die in irgendeiner Weise von Abwasser belastet sind, die riechen oft sehr streng und modrig“, sagt sie. Bedingt sei das auch durch Kläranlagen, die die Gewässer als sogenannten Vorfluter benutzen, um das Abwasser loszuwerden.

Wasser kann nicht 100 Prozent gereinigt werden

Auch in Tuttlingen wird Abwasser in die Donau geleitet, allerdings gereinigt. „Das anfallende Abwasser wird im Hauptklärwerk der Stadt Tuttlingen und in der Kläranlage Möhringen mechanisch, biologisch und chemisch gereinigt. Danach wird das gereinigte Abwasser in die Donau eingeleitet“, schreiben die Tuttlinger Stadtwerke.

Tatsächlich ist das laut Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz sogar Pflicht. So darf Abwasser in Deutschland generell nicht ungeklärt in Flüsse und Seen geleitet werden, egal, ob aus Haushalten, Gewerbe oder Großindustrie. Ganz sauber geht das allerdings trotzdem nicht. Das Problem: Um gewisse Spurenstoffe, wie Reinigungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel oder Antibiotika aus der Tierzucht zu entfernen, reicht die herkömmliche Klärtechnik nicht aus.

Ein weiteres Problem ist der Pegelstand. Da in Tuttlingen das Wasser nicht mehr so gestaut werden darf wie noch vor einigen Jahren, ist der Pegelstand oft niedrig und die Donau in Tuttlingen erinnert während des Sommers eher an ein Rinnsal als an einen Fluss.

„Bei Niedrigwasser sind in vielen Fällen die Anteile an Abwasser höher, als die eigentlichen Wasseranteile der Flüsse. Heißt: Viele Gewässer bestehen mittlerweile fast mehr aus Klärwasser, als aus natürlichem Wasser. Und dann riechen diese Flüsse eben nicht mehr so frisch“, sagt die Biologin und Ökotoxikologin.

Und was riecht dann genau so unangenehm? „Bakterien beziehungsweise Bakterienfilme, die sich bilden. Oft eben Fäkalbakterien, die nicht ganz herausgefiltert werden können oder organische Belastungen. Quasi Nährstoffe, die ab- und umgebaut werden“, sagt sie. Brennt an heißen Sommertagen die Sonne auf das Wasser, dann kocht buchstäblich die Suppe.

Viele spülen einfach alles im Klo runter

Für das menschliche Auge sind die Schadstoffe und Bakterien unsichtbar. „Und genau das ist das Problem. Das, was unsere Gewässer belastet, können wir mit einem Blick unter Wasser nicht sehen“, weiß die Expertin.

Früher wurden solche Verunreinigungen oft durch Schaumberge auf den Gewässern sichtbar, „mittlerweile sind aber die Kläranlagen so aufgerüstet und verbessert, dass es diese fast nicht mehr gibt. Heute haben wir eine Unmenge an Chemikalien im Wasser, die wir nicht sehen“, erklärt Triebskorn. Inzwischen sei die Politik hinterher, dass gewisse Chemikalien nicht mehr in die Gewässer geleitet werden dürfen.

Aber wie kommen Arzneimittel oder Abfallstoffe überhaupt in die Donau? „Viele Menschen schütten das einfach in die Toilette. Und dann kommt das in die Kläranlage. Deshalb ist eine vierte Reinigungsstufe so wichtig, die diese Schadstoffe herausfiltern“, sagt die Expertin.

Auch für Tuttlingen soll es in Zukunft so eine vierte Reinigungsstufe geben. Voruntersuchungen sind 2023 geplant, sodass frühestens 2025 gebaut werden könnte. Immerhin seien diese Bakterien geruchslos und für Menschen unbedenklich – für Tiere und Umwelt gilt das nicht in gleichem Maße. Die Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen hat so eine vierte Reinigungsstufe bereits seit 2020.

Und wie wahrscheinlich ist es, den Duft der Donau komplett zu verbannen? Laut Expertin aktuell noch eher unwahrscheinlich. „Da muss noch einiges passieren - allerdings deutschlandweit und nicht nur in Tuttlingen“, sagt sie. Immerhin: „Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm wird nach mechanischer Entwässerung getrocknet und dient anschließend als Brennstoff in einem regionalen Heizwerk“, heißt es von den Stadtwerken. Das entstehende Klärgas wird vor Ort zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt.