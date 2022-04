Vollsperrung bei Thiergarten West

Ab Montag, 11. April, wird eine Vollsperrung auf Höhe des neuen Wohngebiets „Thiergarten West“ in Tuttlingen eingerichtet. Die Sperrung erfolgt zwischen den Haltestellen „Plettenbergstraße“ und „Bischof-Sproll-Straße“ und dauert voraussichtlich bis Juli 2022 an. Dadurch werden in diesem Zeitraum die Rundtouren der Buslinien 2 und 3 unterbrochen, es gelten Umleitungsfahrpläne. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Busse der Linie 2 verkehren vom ZOB über die Ludwigstaler Straße bis zur Haltestelle „Bischof-Sproll-Straße“ und bedienen dabei alle Haltestellen entlang der Strecke. Dann wenden die Busse im Kreisverkehr und fahren den gleichen Weg zurück Richtung Innenstadt.

Die Busse der Linie 3 verkehren vom ZOB über die Balinger Straße und Plettenbergstraße bis zur Haltestelle „Plettenbergstraße“ und bedienen alle auf dem Linienweg liegenden Haltestellen. Sie fahren auf dem gleichen Linienweg zurück in Richtung Innenstadt.

Für alle Fragen zum Fahrplan und zu den Tarifen steht das TUTicket-Kundencenter unter der Rufnummer 07461/9263500 sowie per E-Mail unter info@tuticket.de zur Verfügung.