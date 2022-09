Volles Haus beim Chanson Abend des Heimatforum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das wegen Corona verschobenes Konzert von Birgit Ric und Sabine Dietenberger fand nun endlich statt. Ihr Auftreten war ein echter Hingucker, insbesondere die Schuhe: erst rot, später schwarz, immer raffiniert. Die beiden Künstlerinnen vermittelten bei aller Professionalität das Gefühl, zwei beste Freundinnen in wunderbarem Gleichklang, voller Freude und total entspannt einfach nur für sich zu spielen.

Frivol, lästerlich, gefühlig, auch mal traurig. Mit markanten Statements wie „Was kann es schwereres geben als mit sich selber zu leben und das ein ganzes Leben lang“. Oder mit herausfordernden Wortspielen wie „Weil ich dich zu vergessen vergaß“. Mit vollem Körpereinsatz sang Birgit Ric gefühlvoll und effektvoll in Anlehnung an Tucholsky „Ich zieh mich an und langsam aus'“, was so mancher Zuhörer sicherlich gerne erlebt hätte. Stattdessen musste das Publikum selbst Farbe bekennen und machte brav Handzeichen bei der Abfrage seines Liebesstatus gemäß den Kategorien „arg verliebt“, „schon lange gut verliebt“ und „verlässlich alt verliebt“.

Das Prinzessinensein wurde musikalisch thematisiert ebenso wie der auffällige Hang vieler Frauen zu Schuhen. Deren Plus: sie streiten sich nie, sie bleiben immer ein Paar, sie gehen niemals alleine aus. Großen Anklang fand auch eine mit französischem Akzent dargebotene eigene Version des bekannten Liedes von Daliah Lavi „Wär ich ein Buch zum Lesen ...“.

Für den Nachhauseweg wurde das Publikum vor die schwierige Entscheidung gestellt, wie es, in Anlehnung an vorgetragene Liedtexte, die Nacht verbringen werde. Zur Auswahl standen „Halt mich, damit ich schlafen kann“ oder „Schlaf nie in Kompanie. Liebe ja, aber schlafen alleine“. Und die Singles erhielten den Rat, sich in neue Schuhe zu verlieben, denn bekanntlich enttäuschten die nie.