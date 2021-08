Vollbremsung notwendig: 81-Jährige wird im Bus verletzt

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Skodas hat einen Busfahrer am Freitag gegen 14.10 Uhr zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei wurde eine 81-Jährige auf einen Sitz geschleudert und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Nun werden Zeugen gesucht. Der Unbekannte war demnach auf der Bahnhofstraße, vom Aesculapkreisel kommend, stadteinwärts unterwegs und scherte vor dem Linksabbiegen in die Uhlandstraße auf den rechten Fahrstreifen aus. Aus diesem Grund musste der in gleicher Richtung fahrende 32-jähriger Linienbusfahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision mit dem Skodafahrer zu verhindern, schreibt die Polizei. Trotz des Hupens des Busfahrers setzte der etwa 30 bis 35-jährige Fahrer des Skodas mit Tuttlinger Zulassung seine Fahrt fort. Nun werden Zeugen gebeten, sich telefonisch mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil in Verbindung zu setzen: 0741/34 87 90.