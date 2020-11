Volkstrauertag: Erinnerung an das Schicksal eines Kriegsgefangenen

In diesem Jahr wurde viel über das Ende des 2. Weltkrieges berichtet. Das rückt auch das Schicksal von zigtausenden Soldaten in den Blick. Einer von ihnen war der der Nendinger Josef Schilling. Er kehrte am 1. Januar 1954, nach neun Jahren aus russischer Gefangenschaft, zurück und war der letzte Heimkehrer in seiner Heimatgemeinde.

Josef Schilling wurde 1921 in Nendingen geboren, wuchs hier auf und arbeitete nach der Schule in der Schuhfabrik Rieker. 20 Jahre alt musste er 1941 zur Wehrmacht. Nach seiner Soldatenausbildung kam er in die Division Brandenburg, die vorwiegend in Russland eingesetzt war. Bei der Kapitulation am 9. Mai 1945 geriet er in Bregarten (Österreich) als Unteroffizier in russische Gefangenschaft. Von dort aus ging es im Mai 1945 in den Kaukasus, wo er in einem Bergwerk als Arbeitskraft eingesetzt wurde. Am 20. Dezember 1945 wurde er in ein Gefängnis in Moskau gebracht.

Vom Zwangsarbeiter zum "Heimkehrer-Sepp"

Nach langen Verhören wurde er zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Im November 1950 kam Josef Schilling ins Lager Peerwo Uralsk im Ural. Dort verrichtete er schwere Arbeit im Bergwerk, Straßenbau, und Wohnungsbau. Seinen Gesundheitszustand und damit sein Lebens verdankte er den Lebensmittelpaketen aus der Heimat, die ihn über das Rote Kreuz erreichten, sowie der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seinen Lieben zu Hause. Am 21. Dezember 1953 erfolgte der Transport in die Heimat bis zum Grenzdurchgangslager Friedland.

Am Neujahrsmorgen 1954 fuhren sein Vater Andreas und dessen Bruder Alois Schilling mit dem Auto nach Stuttgart um den heimkehrenden Sepp dort abzuholen. In Nendingen waren Mitbürger, Musikappelle und Gesangverein gekommen, um ihn zu begrüßen. Bürgermeister Theo Schilling, Pfarrer Franz Xaver Deißler, Karl Haag vom Heimkehrer-Verband und Vinzenz Berchtold vom Männergesangverein sowie viele Einwohner bekundeten ihre Wiedersehensfreude mit Geschenken.

Außerdem wurden ihm seine beiden jüngeren Brüder vorgestellt, die er zuletzt als Kinder gesehen hatte. Nach seiner Heimkehr lebte er einige Zeit bei seinen Eltern. Erfolgreich bewarb er sich etwas später bei der Bundeswehrverwaltung um eine Stelle am neugeschaffenen Standort in Immendingen und war bis zu seiner Pensionierung tätig. In Nendingen war Josef Schilling unter dem Beinamen „Heimkehrer-Sepp“ bekannt. (wu)