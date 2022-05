Volksfest auf dem Festplatz beginnt am 10. Juni

Das Tuttlinger Volksfest findet in diesem Jahr von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, auf dem Festplatz statt. Neben einem Imbiss mit Biergarten wird es auch wieder verschiedene Attraktionen geben wie ein Riesenrad, Autoskooter, Kinderkarussells und weitere Fahrgeschäften, zum Beispiel „The Steamer“, „Hopser“ oder eine Geisterbahn. Am Mittwoch, 15. Juni, gibt es einen Kindertag mit ermäßigten Fahrpreisen und am Freitag, 17. Juni, ein Laserfeuerwerk. Das Volksfest hat von Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 23 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.