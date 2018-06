Volksbank steigert Bilanz auf 1,22 Milliarden

Die Volksbank Donau-Neckar sieht sich für die kommenden Jahre gerüstet. Das betonte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Findeklee bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstagmorgen in der Tuttlinger Hauptgeschäftsstelle. Die Bilanzsumme des Bankhauses stieg im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro, das bedeutet ein Plus von 23 Millionen Euro.

Das Neukreditgeschäft belief sich für die Volksbank Donau-Neckar im vergangenen Jahr auf 148 Millionen Euro, auf Privatkunden entfielen dabei 82 Millionen Euro. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Genossenschaftsbank 29723 Mitglieder. Auch das bedeutet ein Plus von immerhin 732 Mitglieder. Rund eine Millionen Euro an Dividenden sollen an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Austritte gibt es laut Findeklee in erster Linie durch Todesfälle.

Die Volksbank Donau-Neckar zählt aktuell 269 Mitarbeiter, für die sie Personalkosten von insgesamt 13,2 Millionen Euro übernimmt. „Die Anzahl der Mitarbeiter nimmt stetig ab. Wir haben aber in den Filialen keine Mitarbeiter entlassen“, betonte Findeklee. Vielmehr seien Stellen von solchen Mitarbeitern, die in Ruhestand gegangen sind, nicht nachbesetzt worden.

Für Instandsetzungsmaßnahmen in seinen Filialen gab das Bankhaus 300 000 Euro aus. Deutlich größer dürfte lauf Findeklee die Ausgaben in den Jahren 2016/17 ausfallen. Dann wird es eine neue Generation von Geldautomaten geben. „Alle Arbeiten wollen wir von Handwerkern aus der Region durchführen lassen“, blickte Vorstandsmitglied Frank-Karsten Willer bereits nach vorne.

Die Kapitalquote läge über den Anforderungen des Aufsichtsstandards Basel III. „Wir haben seit der Finanz- und Wirtschaftskrise unser Eigenkapital deutlich gestärkt“, sagte Findeklee. Das sei laut Willer als Sicherung für die Zukunft des Bankhauses wichtig. „Wir können problemlos die Anforderungen von morgen finanzieren. Unsere Kunden brauchen daher keine Angst zu haben, dass wir bei einem wirtschaftlichen Abschwung Probleme haben werden“, sagte er.

Heimische Wirtschaft auf Kurs

Die Volksbank Donau-Neckar sieht für ihre Privatkunden nicht unbedingt die Gefahr von Negativzinsen. Schließlich würde es keiner wollen, dass die Kunden ihr Geld abheben und im Sparstrumpf unter Kopfkissen deponieren würden. „Bei den Firmenkunden wird man sehen müssen. Aber wir werden wohl die Letzten sein, die bei ihnen Negativzinsen einführen würden“, betonte Hans-Joachim König, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Im laufenden Jahr wird die heimische Wirtschaft laut Findeklee auf Kurs bleiben. Auch wenn die Unternehmen von der Ukraine-Krise und dem Embargo gegen Russland betroffen seien, so „merken wir keinerlei Einfluss bei unserer Wirtschaft“, sagte Findeklee. Derzeit sei auch die Lage in den Krisenländern Südeuropas wieder stabil. „Sie scheinen wieder Fuß zu fassen“, meinte König.

Zur Vertreterversammlung der Volksbank Donau-Neckar am Mittwoch, 10. Juni, um 19.30 Uhr in der Tuttlinger Stadthalle kommt als Redner übrigens der ehemalige Fußball-Schiedsrichter Urs Meyer.