Volker Kauder wird Professor in Gießen

Der langjährige Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Volker Kauder (Tuttlingen), ist vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zum Honorarprofessor an der Freien Theologischen Hochschule Gießen (FTH) ernannt worden. Kauder hat eine Honorarprofessur in den Bereichen der Politischen Ethik und der Religionsfreiheit übernommen.

Der Jurist Kauder war von 1990 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen, von 2005 bis 2018 leitete er als Vorsitzender die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Er ist einer der weltweit profiliertesten Experten in Fragen der Religionsfreiheit und Erforschung der Christenverfolgung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einsatz für weltweite Religionsfreiheit

Kauder habe sich aktiv für die freie Religionsausübung in vielen Ländern der Welt eingesetzt, entsprechende internationale Gremien und Initiativen gestartet, vor Parlamenten und Regierungen Überzeugungsarbeit geleistet und auch publizistisch durch viele Beiträge das Thema vorangetrieben.

Auf Volker Kauder gehen wegweisende Impulse für eine empirische Erforschung der Daten zur Religionsfreiheit und Christenverfolgung zurück. Er hat seit Jahrzehnten darauf gedrängt, dass Angaben zur Verletzung von Religionsfreiheit streng wissenschaftlich erhoben und durch andere Wissenschaftler überprüfbar sein müssen.

Dazu gehört die Vergleichbarkeit von Daten zur Lage verschiedener Religionen und Weltanschauungen untereinander sowie der Lage in spezifischen Ländern der Welt. Die Antrittsvorlesung findet am Mittwoch, 2. November, um 10 Uhr an der Freien Theologischen Hochschule Gießen statt.