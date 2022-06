Vocal Challenge Tuttlingen: Halbfinalisten liefern im Duett voll ab

Die zehn Finalisten der Vocal Challenge Tuttlingen im Überblick: Yuliia Chylikina und Felix Müller (beide Emmingen-Liptingen), Denes Sapo (Balgheim), Marie-Sophie Schaal (Tuttlingen), Summer Lämmle (Spaichingen), Vivienne Milse (VS-Villingen), Marius Butsch (Volkertshausen), Kiara Huber (Herrenberg) und Esra Richter (Reutlingen). Jorgo Siridopoulos (Bad Waldsee) wäre ebenso ein Finalist, allerdings kann er aus privaten Gründen am Finale nicht teilnehmen. Für ihn rückte Sonita Teav (Spaichingen) als Finalistin nach.

Das Finale findet am 25. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen statt. Karten dazu gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter vc-tut.de