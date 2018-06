Vitalmex-Gruppe übernimmt Gimmi

Für Thilo Henzler haben die letzten Tage als Geschäftsführer und Gesellschafter des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens Gimmi begonnen. In der kommenden Woche wird er vom Notar den Verkauf seiner verbliebenen Firmenanteile beglaubigen lassen. Henzlers 49 Prozent des Spezialisten für Endoskopie gehen nach Mexiko. Nachdem die mexikanische Vitalmex-Gruppe 2013 bereits mit 51 Prozent bei Gimmi einstieg, übernimmt diese Gimmi nun komplett. Der Grund: Thilo Henzler fand lange keinen Nachfolger. Jetzt verkauft er das Geschäft und zieht sich zurück.

„Ich kann ja nicht warten, bis ich Hundert bin“, sagt Henzler. Die Vorzeichen stünden jetzt positiv, Gimmi stehe gut da. 16 Millionen Jahresumsatz und ein stabiles Wachstum zwischen zwei bis drei Prozent kann Henzler vorweisen. „Die Lage ist gut, wir haben das nicht aus der Not heraus gemacht“, sagt er. „Mit ist wichtig, dass wir die Firma gut bestellt hinterlassen“.

Lange Verhandlungen

Eingefädelt wurde der Verkauf schon vor gut sieben Jahren. Vitalmex, eines der größten Medizintechnikunternehmen in Mexiko, rund 900 Mitarbeiter und ursprünglich Kunde von Gimmi, hatte eine engere Zusammenarbeit vorgeschlagen. Nach zwei Jahren intensiven Verhandlungen einigte sich Henzler als alleiniger Gesellschafter auf einen Verkauf in zwei Schritten. 2013 verkaufte Henzler zunächst 51 Prozent an die Mexikaner. Nach einer Übergangszeit von fünf Jahren folgt nun der Rest. Mit der Übergabe seiner Anteile will sich Henzler nun auch von seinem Amt als Geschäftsführer verabschieden – und mit ihm auch seine Frau, die ebenfalls im Unternehmen tätig ist. „Ich habe noch ein paar andere Sachen im Kopf, die ich gerne verwirklichen möchte“, so der 64-Jährige. Was das konkret heißt, verrät er nicht. Genauso wenig wie viel Geld für den Verkauf geflossen ist. „Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart“, sagt Henzler. Direkte Auswirkungen auf die derzeit 50 Mitarbeiter von Gimmi werde der Wechsel an der Unternehmensspitze laut Henzler nicht haben. Auch wenn er erwartet, dass es Veränderungen geben könnte. „Ein Unternehmen in der Größe von Vitalmex hat sicher andere Vorstellungen davon, wie eine Firma strukturiert sein muss“, sagt der scheidende Geschäftsführer.

Abschied nach 45 Jahren

Für Henzler geht damit eine Ära zu Ende. Insgesamt 45 Jahre war er im Unternehmen, schon seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machte er bei Gimmi. 1987 übernahm Henzler dann das Unternehmen. Ein Abschied, der ihm nicht leicht fallen wird. „Wenn Sie ihr Leben lang auf der ganzen Welt herumreisen und die Gimmi-Fahne hochhalten, ist es natürlich schade, diese Fahne nicht mehr zu haben“.