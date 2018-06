VIP-Band: Einige fallen durchs Raster

Der Tuttlinger Albrecht Bosch fühlt sich ungerecht behandelt. Durch Neuregelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Tuttlingen GmbH haben er und seine Familie keinen Anspruch mehr auf vergünstigten Eintritt in das Hallenbad Tuwass. Bis dato war er Inhaber der silbernen Wertkarte, die 15 Prozent Ermäßigung gab. Seit 1. August gilt das neue VIP-Band. Sein Antrag auf ein solches Band wurde abgelehnt.

Bosch vertritt nach eigenen Angaben die Wohnungseigentümer in der Semmelweißstraße Nr. 1, Nr. 5 und Nr. 9. Das sind rund 100 Partien, wobei er nicht mit allen Hundert in direktem Kontakt steht, wie er sagt. Als das VIP-Band eingeführt wurde, hat der dreifache Familienvater eins bei der Tuttlinger Stadtwerke GmbH (SWT) beantragt und ein Passbild eingereicht. „Diesen Antrag habe ich von den Stadtwerken wieder zurückbekommen.“ Das Problem: In den Genuss des VIP-Bandes kommt nach den neuen Vorschriften nur, wer namentlich einen Vertrag mit dem Energieversorger über die Abnahme von Strom oder Gas abgeschlossen hat. Albrecht Bosch ist zwar Wohnungseigentümer und bezieht von den SWT das Erdgas. Er hat aber keinen individuellen Vertrag, sondern ist als Hausgemeinschaft Semmelweißstraße 1 gelistet. Damit fällt er durchs Raster.

Aus Sicht von Albrecht Bosch handelt es sich um eine Ungleichbehandlung. Er sei als Wohneigentümer schließlich ebenso Kunde der SWT wie ein Eigenheimbesitzer, auch wenn sein Name nicht explizit im Vertrag stehe.

Branca Rogulic, Geschäftsführerin der SWT GmbH, will sich dazu nicht äußern. Auf Nachfrage verweist sie auf unternehmensinterne Belange, die sie nicht öffentlich kommentieren werde. Nur so viel: Die Neuregelung mit VIP-Band sei „aufgrund umfänglicher Missbräuche der alten Kartenregelung“ notwendig geworden. Rogulic: „Diese müssen wir unterbinden, da wir uns sonst in Richtung Compliance-Verstöße bewegen.“ Compliance bezeichnet die – an sich selbstverständliche – Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch freiwillige Kodizes in Unternehmen.

Albrecht Bosch hat sich bewusst an die Zeitung und damit an die Öffentlichkeit gewandt. Er hofft dadurch auf breitere Unterstützung, auch von anderen Betroffenen. Bei der Tuttlinger Wohnbau GmbH kennt man seinen Fall, zwischen SWT und Mitarbeitern der Wohnbau gab es einen Mailverkehr, der der Redaktion vorliegt. Denn Hausverwalter der besagten Häuser in der Semmelweißstraße ist die Wohnbau. In dieser Funktion handelt die GmbH auch die Preiskonditionen für die Mieter und Eigentümer mit den Stadtwerken aus und bestellt im Auftrag der Hausgemeinschaften Gas oder Strom, insgesamt für rund 2200 Haushalte der Stadt, so schätzt Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess. Er verweist aber darauf, dass er keinerlei Einfluss auf das Geschäftsgebaren der Stadtwerke habe. „Umgekehrt mischen sich die Stadtwerke auch nicht in unsere Mietverhältnisse ein.“

Natürlich würde er den Betroffenen wünschen, dass die Vergünstigungen für das Tuwass nach wie vor gelten, wie er sagt. Demgegenüber stellt Riess aber die Einsparungen bei den Gas- und Stromkosten, von denen die Hausgemeinschaften profitieren würden. „Wir können mit den SWT natürlich viel günstigere Konditionen aushandeln, als ein Privatmann das könnte.“

Wie viel Familie Bosch nun beim Eintritt in das Tuwass mehr bezahlt, weil der Nachlass nicht mehr gilt, kann Albrecht Bosch gar nicht sagen. Denn zum 1. August hat sich auch das Tarif- und Kassensystem im Bad geändert. Ihm geht es auch gar nicht nur um sich, „ich setze mich für alle Betroffenen ein“.

Laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Tuttlingen GmbH ist das swtVIP-Band exklusiv für private Energielieferkunden der Stadtwerke Tuttlingen GmbH. „Es erhalten ausschließlich Verbraucher ab 18 Jahren, die einen Energieliefervertrag für Strom oder Gas auf ihren Namen zur Deckung ihres Eigenbedarfs abgeschlossen haben (unmittelbare Versorgung).“