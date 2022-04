Vincent Klink präsentiert „Ein Bauch spaziert durch Venedig“

Star- und Fernsehkoch Vincent Klink liebt Venetien und Venedig. Für sein neues Buch hat er die Lagunenstadt erkundet. Voller Leidenschaft schreibt der Stuttgarter Sterne-Koch über die venezianische Küche, über Venedigs Geschichte und Kultur. Seinen Reise- und Kulturführer mit Anekdoten und ausgewählten Rezepten stellt Klink am Sonntag, 22. Mai, im Rahmen der Reihe „themen & ansichten“ in der Stadthalle Tuttlingen vor. Der Leseabend beginnt um 18 Uhr. Karten sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf zu haben, bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) und bei den weiteren Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de.