Vincent Klink kommt in die Stadthalle Tuttlingen. Der Autor und Fernsehkoch stellt sein neues Buch „Ein Bauch spaziert durch Venedig“ vor, einen Reise- und Kulturführer mit vielen Anekdoten und ausgewählten Rezepten. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 29. Mai, im Rahmen der Reihe „Themen & Ansichten“ statt. Für die musikalische Begleitung sorgt Lorenzo Petrocca (Gitarre). Der Leseabend, bei dem viel erzählt wird und bei dem es auch mal musikalisch zugehen darf, beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in drei Kategorien ab 13,10 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) und bei den weiteren Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter der Nummer 07461/ 910996 eingerichtet. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de. Die Veranstaltung kann mit Preisvorteil auch in ein Wahlabonnement (nach)gebucht werden.