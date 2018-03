Villingen will ins Finale

Für die Fußballer des Oberligisten FC 08 Villingen steht am Mittwoch, 28. März, das südbadische Pokal-Halbfinale an. Um 17.30 Uhr empfangen die Schwarzwälder im Friedengrund den Verbandsligisten SV Kuppenheim.

Das große Ziel für den derzeitigen Tabellenvierten der Oberliga ist es, in dieser Saison wieder ins Pokalfinale einzuziehen, um dann mit einem Sieg wieder am lukrativen DFB-Pokal teilzunehmen.

Zunächst wartet allerdings der Tabellendreizehnte der Verbandsliga im Halbfinale. Und Nullacht-Trainer Jago Maric warnt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Kuppenheim hat nichts zu verlieren. Für den SVK ist dies das Spiel des Jahres und oftmals passiert es, dass die unterklassige Mannschaft über sich hinaus wächst. Wir dürfen uns in der Defensive keine Fehler erlauben, müssen unbedingt einen Rückstand vermeiden.“ Warnung genug dürfte für die Villinger der 5:0-Sieg der Kuppenheimer am vergangenen Wochenende in der Liga gegen den SV Stadelhofen sein. Dabei traf der in der Winterpause verpflichtete Simon Weißgerber (vom Oberligisten SV Oberachern) dreimal.

Der Nullacht-Coach hofft, dass er auf Kapitän Benedikt Haibt, der seine Oberschenkelprobleme überwunden hat sowie die Stürmer Damian Kaminski und Danilo Cristilli (fehlten zuletzt jeweils wegen einer Erkältung) wieder zurückgreifen kann. Ein Fragezeichen steht hingegen hinter dem Einsatz von Stjepan Geng (Leistenprobleme).

Noch unsicher ist, wo die Partie ausgetragen wird. Die Nullachter würden gerne auf dem Rasenplatz im ebm-Papst-Stadion spielen, aber es ist durchaus möglich, dass auf dem Kunstrasenplatz gespielt wird.

Im südbadischen Pokal reicht der unterklassigen Mannschaft ein Unentschieden nach Verlängerung (daher nach 120 Minuten) zum Weiterkommen.

Der Sieger dieses Spiels trifft am 21. Mai (Pfingstmontag, Austragungsort noch offen) auf den Sieger des Verbandsliga-Duells FC Denzlingen gegen den SV Linx, das ebenfalls am Mittwoch ausgetragen wird.