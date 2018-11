Villingen will Anschluss nicht verlieren

Während am Sonntag der Fußball-Regionalligist TSG Balingen bereits in die Rückrunde startet, schließen der Oberligist FC 08 Villingen und der Landesligist SV Zimmern am Samstag die Vorrunde ab.

Regionalliga Südwest

FSV Mainz 05 II - TSG Balingen (Sonntag, 14 Uhr, Stadion am Bruchweg). Zum Auftakt der Rückrunde muss Regionalligist TSG Balingen zu der zweiten Mannschaft des Bundesligisten FSV Mainz 05 reisen. Die Eyachstädter unternehmen beim Tabellenfünfzehnten, den sie beim Regionalliga-Debüt am ersten Spieltag mit 2:0 bezwingen konnten, einen erneuten Anlauf, den ersten Auswärtssieg einzufahren. Bisher reichte es für den Aufsteiger in der Fremde nur zu vier Unentschieden.

Wie beim FSV Mainz (18 Treffer in 17 Spielen), ist bei Balingen (16 Treffer in 17 Spielen) der Angriff die Problemzone. Deshalb fordert TSG-Trainer Ralf Volkwein von seiner Mannschaft, dass sie wieder aggressiver spielt und bei der Chancenverwertung konsequenter ist als zuletzt.„Wir wollen angesichts der engen Tabellensituation versuchen, einen Punkt mitzunehmen. Drei Punkte wären überragend“, sagt der Balinger Kommandogeber.

Dabei muss Volkwein auf Fabian Kurth verzichten, der in Walldorf seine fünfte gelbe Karte erhielt und somit gesperrt ist. Auch hinter Kapitän Manuel Pflumm steht aufgrund eines Nasenbeinbruchs, den er sich im Training zugezogen hat, ein dickes Fragezeichen. Auch die Langzeitverletzten Lukas Foelsch und Jörg Schreyeck stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Oberliga Baden-Württemberg

FC 08 Villingen – SV Linx (Samstag, 14.30 Uhr). „Für uns gilt es in den letzten beiden Heimspielen des Jahres, zunächst gegen den SV Linx und dann eine Woche später gegen die TSG Backnang, unbedingt wieder zu punkten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric.

Eventuell können die Villinger gegen den SV Linx auf einen Neuzugang bauen. Mit Saheed Mustapha wurde ein neuer Spieler verpflichtet, der bis zum Ende der vergangenen Saison beim Oberligisten Malchower SV (Mecklenburg-Vorpommern) am Ball war. Der Deutsch-Nigerianer (24 Jahre alt) sammelte auch schon Erfahrung in der Regionalliga (bei der TSG Neustrelitz absolvierte er zwanzig Spiele) und absolvierte ein Spiel bei Rot-Weiß Erfurt in der dritten Liga. Da Mustapha zuletzt vereinslos war, ist er ab sofort spielberechtigt, sofern die Freigabe vom Verband eintrifft. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Neuzugang erst im neuen Jahr zum Einsatz kommt.

Landesliga Württemberg, Staffel 3

VfL Pfullingen – SV Zimmern (Samstag, 15.30 Uhr). Die Pfullinger haben zuletzt glücklich 2:1 beim SV Nehren gewonnen, aber mit 32 Punkten (bei zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Böblingen) liegt der Verbandsliga-Absteiger im Soll und kann seine Zielsetzung „Wiederaufstieg“ weiter verfolgen. Anders sieht die Ausgangslage beim SV Zimmern aus. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen Spielen geht der Blick der Mannschaft von Trainer Patrick Fossè momentan eher nach unten. Ob nun der Umschwung beim Tabellenzweiten gelingt?

Personell sieht es beim SVZ gut aus. Torjäger Christian Braun hat seine Zerrung auskuriert, zudem kehrt Luca Barroi (nach überstandener Grippe) in den Kader zurück.