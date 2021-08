Villingen nimmt Pokal ernst

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen gastiert in der zweiten Runde um den Südbadischen Verbandspokal am Mittwoch, 18 Uhr, beim FC Überlingen. Die Hausherren sind erfolgreich in die Landesligasaison gestartet, ließen einem 2:1-Auftaktsieg in Furtwangen einen 3:1-Heimerfolg gegen Schonach folgen. Freilich haben die Villinger zwei Klassen höher in der Oberliga mit jeweils 3:1-Siegen in Bissingen und daheim gegen Göppingen ebenfalls noch eine weiße Weste.

Dragan Ovuka hatte sich gegen Göppingen eine Sprunggelenkverletzung zugezogen. Der Kapitän wird in Überlingen wohl noch nicht auflaufen können, Trainer Marcel Yahyaijan hofft aber, dass Ovuka am kommenden Samstag im Oberliga-Gastspiel beim FV Lörrach-Brombach wieder an Bord ist.

Natürlich ist der FC 08 Villingen in Überlingen hoher Favorit. Yahyaijan warnt aber vor dem Gastgeber: „Überlingen hat eine gute Mannschaft. Wir haben sie beobachtet und die haben drei, vier Jungs drin, die auch höherklassig spielen können. Wir nehmen das Spiel ernst, denn wir wollen eine Runde weiterkommen.“ Deshalb wird der Coach auch zu diesem Spiel nur wenig rotieren.