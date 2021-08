Villingen kassiert spät den 1:1-Ausgleich

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat sich beim FV Lörrach-Brombach mit einem 1:1 zufrieden geben müssen. Die Schwarzwälder kassierten den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Nach zwei Siegen in den beiden ersten Saisonspielen gab es diesmal für die Villinger nur einen Zähler. Freilich wäre für die Nullachter am Samstagnachmittag mehr drin gewesen. Die Gäste führten, spielten lange Zeit in Überzahl und bekamen erst in der Schlussminute den Ausgleich. Cheftrainer Marcel Yahyaijan hatte kurzfristig krankheitsbedingt passen müssen. Co-Trainer Matthias Uhing übernahm das Coaching.

Die Gastgeber begannen vor 250 Zuschauern recht ordentlich. Dann schwächten sie sich aber früh selbst. Sidy Dieng sah nach einem Foul an Mauro Chiurazzi und nachdem er sich nicht beruhigte, Gelbrot. Kamran Yahayaijan hatte dann die Villinger Führung auf dem Schlappen, vergab aber. Lörrach-Brombach stand mit einem Mann weniger noch tiefer. Den Gästen fehlte der Schwung, aber auch die Ideen um diesen Abwehrriegel zu knacken. So sah es lange danach aus, als würde der Sommerkick torlos enden. Dann fasste sich aber Nico Tadic ein Herz, zog auf und davon und schoss zum 0:1 ein (75.).

Jetzt schien klar, der Favorit würde die drei Punkte, ohne zu glänzen, einfahren. Doch in der Nachspielzeit wurde Yannick Stephan Bato, der auf der linken Seite davonzog, von der Villinger Abwehr nicht vehement attackiert. Er kam problemlos in den Strafraum und hier gab es ein unglückliches Handspiel. Alle Reklamationen der Gäste nützten nichts, Schiedsrichter Stefan Ebe aus Kluftern zeigte auf den Punkt. Elfmeterschütze Leon Riede ließ Torwart Andrea Hoxha keine Abwehrchance. So konnte der FV Lörrach-Brombach seinen ersten Punktgewinn in dieser Saison bejubeln.

Die Villinger sind bereits am Mittwoch wieder gefordert, gastieren dann im Südbadischen Verbandspokal beim VfR Hausen.

FC 08 Villingen: Hoxha, Chiurazzi, Busam, Tadic (88. Bak), Plavci, Yahyaijan (64. Kunz), Rama-Bitterfeld (56. Mbem-Som Nyamsi), Bruno, Albrecht, Boulachab, Sautner (78. Peters). - Tore: 0:1 (75. Minute) Tadic, 1:1 (90.+2) Riede (Handelfmeter). - Gelbrote Karte: Dieng (Lörrach-Brombach, 12.) - Schiedsrichter: Stefan Ebe (Kluftern). - Zuschauer: 250.