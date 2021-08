Villingen erwartet 1000 Zuschauer

Der FC 08 Villingen empfängt zu seinem Heimauftakt in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg am Samstag um 15.30 Uhr den 1. Göppinger SV. Die Nullachter erwarten 1000 Zuschauer im Friedengrund.

Die Villinger starteten am Mittwoch mit einem 3:1-Sieg beim Angstgegner FSV Bietigheim-Bissingen erfolgreich in die Runde. „Nach solchen Highlights wie DFB-Pokalspielen haben wir meistens verloren. Diesmal aber nicht. Wir haben sogar in Bissingen, wo wir meines Wissens noch nie gesiegt haben, gewonnen. Marcel hat die Mannschaft super eingestellt“, sagt Arash Yahyaijan.

Die Göppinger siegten zum Saisonauftakt daheim gegen den FV Ravensburg 2:0. „Wir wollen auch in Villingen unbedingt punkten“, macht der Göppinger Coach Gianni Coveli deutlich, dass die Gäste nicht zum Kaffeetrinken in die MS Technologie-Arena kommen. Yahyaijan: „Göppingen ist ein schwerer Gegner. Man wird schauen, wie wir das auch körperlich verkraften.“

Die Villinger wollen einen starken Heimauftakt hinlegen. Arash Yahyaijan: „Ich erwarte 1000 Zuschauer. Die werden uns unterstützen, die wollen aber auch etwas von uns sehen. Jetzt gilt es die Leistungen der Vorbereitung, des Trainings und auch des ersten Punktespiels zu bestätigen.“