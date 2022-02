Villingen besiegt nur den Turniersieger

Der FC 08 Villingen hat beim Vorbereitungsturnier um den Regio-Cup in Empfingen Platz zwei hinter dem Gastgeber belegt. Dabei zeigten die „Nullachter“ Licht und Schatten. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage - so lautete die Bilanz des FC 08 Villingen bei dem Blitzturnier am vergangenen Samstag in Empfingen.

Zum Auftakt gab es für die Villinger eine glatte 0:4 (0:3)-Pleite gegen die A-Junioren des VfB Stuttgart. Die U19 trat nur gegen Villingen in ihrer besten Formation an, und Villingen leistete sich ungewohnte Abwehrschwächen, die vom Bundesliganachwuchs eiskalt bestraft wurden. Zudem ließ Stürmer Lhadjie Badiane zwei einhunderprozentige Torchancen für den FC 08 liegen. „Die VfB-A-Jugend hat uns schon gezeigt, wie unerbittlich auf diesem Niveau Fehler bestraft werden“, resümierte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan den misslungenen Auftakt.

Anschließend erreichten die Nullachter ein torloses Remis gegen ihren Ligakonkurrenten SSV Reutlingen, in einer Partie auf sehr gutem Niveau. Bak ließ zwei exzellente Möglichkeiten liegen. Sautner hatte mit einem Lattenknaller Pech. Yahyaijan sagte: „Wir haben gegen Reutlingen ein gutes Spiel gemacht und hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt.“

Im dritten Spiel ließen die Villinger dann ihre U21 ran. Ausgerechnet die Youngster des FC 08 lieferten gegen den württembergischen Landesligisten SG Empfingen eine starke Partie ab und siegten gegen den späteren Turniersieger mit 4:0 (3:0). Dem glänzend aufgelegten Vitus Vochatzer gelang in 18 Minuten ein Hattrick. Hadi Karaki steuerte den vierten Treffer bei. Yahyaijan: „Unsere jungen Spieler haben es richtig gut gemacht. Wir konnten insgesamt viele Eindrücke sammeln und das ist ja auch der Sinn und Zweck solcher Vorbereitungsspiele.“