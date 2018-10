Villingen übernimmt die Tabellenführung

Die TSG Balingen und der FC 08 Villingen waren am Wochenende in der Fußball-Regional- und Oberliga am Ball. Die Doppelstädter gehen nun mit einem Vorteil in das Topspiel gegen die Stuttgarter Kickers.

Regionalliga

FC Homburg - TSG Balingen 1:0 (0:0). Nach einem vorsichtigen Abtasten übernahm zunächst der FCH die Initiative. Ab der 25 Minute dominierten die Gäste das Spielgeschehen, kamen durch Daniel Seemann zu einer Kopfballchance. Auch den Gastgebern fehlte im ersten Durchgang die Durchschlagskraft. Vier Minuten nach der Halbzeit folgte die kalte Dusche für die TSG. Nach einem Freistoß traf Homburgs Torjäger Christopher Theisen mit einem Kopfball. Die Gäste hatte noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Aber der eingewechselte Patrick Lauble scheiterte nach einer schönen Einzelleistung am besten Homburger, Torhüter David Salfeld.

TSG Balingen: Binanzer – Pflumm, Eisele, Schmitz, Schuon, Müller, Gil (81.Scherer), Seemann (69. Lauble), Guarino (72. Akkaya), Pettenkofer, Vogler. – Tore: 1:0 (49.) Theisen. - Zuschauer: 900. – Schiedsrichter: Martin Kliebe (SRG Kassel).

Oberliga

FC 08 Villingen – Neckarsulmer Sport-Union 4:2 (3:0). Durch den Sieg gegen Neckarsulm haben die Villinger die Tabellenführung übernommen. Villingen profitierte von der 1:2-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Stuttgarter Kickers beim FV Ravensburg. Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der Kickers mit den Nullachtern im Stuttgarter Gazi-Stadion.

Villingen begann wie bereits in den vergangenen Heimspielen druckvoll und Nico Tadic (26.) erzielte den Führungstreffer. Noch vor der Pause erhöhte Benedikt Haibt (41./45.) mit einem Doppelschlag auf 3:0. Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber die Zügel etwas schleifen und Alexander Albert (48.) traf zum 3:1. Durch ein Eigentor der Gäste (76.) war der alte Abstand wieder hergestellt und die Partie entschieden.

FC Villingen: Mendes - Ovuka, Tadic (58. Stark), Leberer, Patrick Haag, Serpa (83. Wehrle), Vochatzer, Haibt (71. Yanick Haag), Chiurazzi, Kaminski (80. Bak), Yahyaijan. – Tore: 1:0 (26.) Tadic, 2:0 (41.), 3:0 (45.) beide Haibt, 3:1 (48.) Albert, 4:1 (76.) Schmelzle (Eigentor), 4:2 (89.) Ayvaz. - Zuschauer: 500. – Schiedsrichter: Andreas Iby (SRG Esslingen).