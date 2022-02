Vierter Wettbewerb „Musik - Tanz - Kunst“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

GESUCHT - WANTED! Einladung an alle talentierten Sänger-, Instrumentalisten-, Tänzer- und Künstler*innen bis 25 Jahren.

Zum vierten Mal lädt der Förderkreis Festivalstimmen Tuttlingen e.V. 2022 zu einem Wettbewerb für junge Leute bis 25 Jahren im Kreis Tuttlingen und Umgebung ein. Der erste Preis ist mit 500 Euro dotiert. Eingeladen sind alle, die ein besonderes stimmliches Talent haben und Lieder, Songs, Stücke aus Musicals undsoweiter vortragen können. Auch wer ein Instrument gut beherrscht und zwei bis drei Stücke vorspielen kann, unabhängig ob es klassische, oder populäre Werke sind, sollte den Mut haben am Wettbewerb teilzunehmen.

Talentierte Tänzerinnen und Tänzer jeder Stilrichtung haben die Möglichkeit, mit einer Choreografie vorzutanzen, zu performen. Hier ist es auch möglich, als Tanzpaar oder -gruppe teilzunehmen, wenn alle Teilnehmer den Anmeldebogen ausfüllen. Es gibt die Möglichkeit, mit Klavierbegleitung oder mit Playback vorzusingen, zu spielen, oder zu tanzen.

Auch in der Sparte Bildende Kunst sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, am Wettbewerb mitzumachen. Hier sollte mit der Anmeldung eine Mappe mit entsprechenden Kunstwerken, oder Fotos eingereicht werden. Anmeldeschluss ist der 31. März 2022. Der Wettbewerb findet an einem Sonntag im April in Tuttlingen oder Aldingen statt.

Das Anmeldeformular und die Teilnahmeinformationen können hier heruntergeladen werden: www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de und können entweder per Post (Förderkreis Festivalstimmen, Regina Berner (1. Vorsitzende), Baarstr. 3, 78647 Trossingen), oder per Mail an info@festivalstimmen-tuttlingen-verein.de bis spätestens 31. März zurückgesendet werden. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.

Der Förderkreis unterstützt seit sieben Jahren kulturelles Engagement, Künstler und Kulturevents im Kreis Tuttlingen und Umgebung. So rief der Verein vor fünf Jahren diesen Wettbewerb ins Leben, um besonders junge Menschen, die Talent haben, die singen, die Musik machen, tanzen und künstlerisch tätig sind, zu fördern und zu unterstützen (2021 musste der Wettbewerb wegen des Lockdowns leider ausfallen). Der Wettbewerb findet voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte in Tuttlingen oder Aldingen statt.