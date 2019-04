Ein Kind ist am Freitagmittag gegen 16.50 Uhr in der Gartenstraße gegen ein Auto gelaufen. Der 69-jährige Fahrer war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als ihm das Mädchen in die rechte Autoseite lief, heißt es im Polizeibericht. Das vierjährige Kind verletzte sich dabei leicht am Schienbein. Zur medizinischen Untersuchung kam das Mädchen in ein Krankenhaus.