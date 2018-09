Vier Tage lang steht Gesundheit im Fokus

Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr haben Gewerbe- und Handelsverein ProTUT gemeinsam mit der Stadt Tuttlingen auch in diesem Jahr wieder die Gesundheitstage in großem Umfang organisiert. Vom 4. bis 7. Oktober dreht sich im „Weltzentrum der Medizintechnik“ alles rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness: Neben zahlreichen Vorträgen, Besichtigungen in Medizintechnik-Unternehmen und einem Kino-Event bildet die Gesundheitsmesse am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, im und um das Rathaus den Höhepunkt der Großveranstaltung.

Am Sonntagnachmittag laden außerdem die Tuttlinger Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Tuttlingen-Nord zum Verkaufsoffenen Sonntag ein.

„Wir freuen uns, dass uns nach dem Erfolg im vergangenen Jahr auch jetzt wieder eine solch große Veranstaltungsreihe gelungen ist“, heißt es von Citymanager Alexander Stengelin und ProTUT-Vorstandsmitglied Bettina Fillinger (Ressort Handel & Gastronomie). Zum Start der Gesundheitstage am Donnerstag, 4. Oktober, erwartet die Besucher im Foyer des Rathauses Tuttlingen um 18.45 Uhr eine kurze Eröffnung.

Höhepunkt Gesundheitsmesse

Den Höhepunkt der Gesundheitstage bildet die Gesundheitsmesse am Samstag, 11 bis 16 Uhr, und Sonntag, 13 bis 18 Uhr, im Foyer des Rathauses, auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße. Rund 30 Aussteller – unter anderem Selbsthilfegruppen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Krankenkassen, Fitnessstudios und Dienstleister – informieren über ihre Angebote und Leistungen im Themenfeld Gesundheit, Prävention und Fitness.

Auch viele neue Aussteller sind bei den Gesundheitstagen dabei. Zudem gibt es erneut eine enge Kooperation mit den „Großen“ der Medizintechnik: Zu Führungen durch das Aesculap-Chirurgiemuseum Asklepios (5.10. 15 Uhr), das KARL STORZ Besucherzentrum (6.10. 10.30 Uhr) und die KLS Martin WORLD (7.10. 13 Uhr) können sich Interessenten im Internet anmelden: www.tutterleben.de/gesundheitstage.