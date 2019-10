Vier Tage lang steht die Gesundheit in Tuttlingen im Fokus

Vom 17. bis 20. Oktober dreht sich in Tuttlingen alles um Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness: Neben Vorträgen, Besichtigungen in Medizintechnik-Unternehmen und einem Kino-Event bildet die Gesundheitsmesse am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, im Rathaus, am Marktplatz und in der Fußgängerzone den Höhepunkt der Großveranstaltung Gesundheitstage.

Am Sonntagnachmittag laden ab 13 Uhr die Tuttlinger Geschäfte zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. „Wir freuen uns, dass uns nach den Erfolgen in den letzten beiden Jahren auch jetzt wieder eine solch große Veranstaltungsreihe gelungen ist“, stellen Citymanagerin Fabienne Lübcke und ProTut-Vorstandsmitglied Bettina Fillinger (Ressort Handel & Gastronomie) das Programm vor.

Gesundheitsmesse mit rund 30 Ausstellern

Den Höhepunkt der Gesundheitstage bildet die Gesundheitsmesse am Samstag und Sonntag im Foyer des Rathauses, auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone. Rund 30 Aussteller – unter anderem Selbsthilfegruppen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Krankenkassen, Fitnessstudios und Dienstleister - informieren an Ständen und in Vorträgen über ihre Angebote und Leistungen im Themenfeld Gesundheit, Prävention und Fitness.

Zum Start der Gesundheitstage am Donnerstag, 17. Oktober, erwartet die Besucher im Foyer des Rathauses Tuttlingen um 18.45 Uhr eine kurze Eröffnung. Im Vortrag (19 Uhr) zeigt die Heilpraktikerin und Krankenschwester Ulrike Hummel, wie man „Mit Homöopathie gesund und fit durch Herbst und Winter“ kommt. Weitere Themen werden in Kurz-Vorträgen während der Gesundheitsmesse am Samstag, 19. und Sonntag, 20. Oktober, im Stundentakt behandelt (Ratssaal) – das Spektrum reicht von Fitness für Frauen und Bewegung im Allgemeinen, Natürlichem und gesunden Schlafen, physikalischer Gefäßtherapie, dem Thema älter werden, der Wirkung von Yoga, ätherischen Ölen sowie auch um gutes Hören.

Aktivitäten und Vorführungen gibt es auch im Außenbereich: Um Müllvermeidung geht es am Sonntagnachmittag am Stand des Vaude-Teams in der Rathausstraße: Kinder sind eingeladen, aus Produktions-Resten eigene Geldbörsen zu basteln. Das Zentrums Chon Ji zeigt an beiden Tagen auf dem Marktplatz Auszüge aus TaekwonDo, Tai Chi und Qi Gong. Das Yogastudio Tuttlingen führt Sonntagnachmittageinige Yoga-Übungen im Rathaus-Foyer vor.

Als Mitorganisator präsentiert sich das Hörhaus Tuttlingen mit einem „Hörmobil“ auf dem Marktplatz, einem Infostand im Rathaus-Foyer und Vorträgen. Die Tanzschule Maxxdance lädt am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 13 Uhr zu Schnupperkursen in die Tanzschule ein.

In Kooperation mit der Breiten Wies in Liptingen zeigen ProTut und Scala am Samstag, 19. Oktober um 14.30 Uhr den Film „Die grüne Lüge – eine Dokumentation über den Boom von Produkten, die angeblich nachhaltig und biologisch sind“. Um 17 Uhr geht es dann in die Höhe: In Kooperation mit Intersport Butsch zeigen ProTut und Scala den Film „Free Solo“ - einen Film über den Free-Solo-Kletterer Alex Honnold.

Verkaufsoffen am Sonntag

Die Tuttlinger Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten haben am Sonntagnachmittag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch sie erwarten die Kunden mit besonderen Angeboten und Aktionen. Bei den Tuttlinger Gastronomenund an den bekannten Bewirtungs-Ständen in der Bahnhofstraße und am Marktplatz können sich die Besucher stärken.