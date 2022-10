Vier Minuten über die Essstörung: Lisa Doms glänzt bei Rednerwettstreit

Zwei Bühnen, 147 Vorträge, Speaker aus 18 Ländern und mehr als 40 Stunden Vorträge. Mit dieser Zahl hat der Speaker Slam – ein Rednerwettstreit – einen neuen Rekord aufgestellt. Mit dabei: Die Tuttlingerin Lisa Doms (Foto: PM).

Das ganze läuft ähnlich wie beim Poetry Slam ab. Zuvor mussten sich die Teilnehmer in einer Vorqualifikation, dem Silent Speaker Battle, für den Wettbewerb qualifizieren.

Die besondere Herausforderung: Die Sprecher haben nur vier Minuten Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen. Ist die Zeit abgelaufen, wird das Mikrofon abgestellt. Lisa Doms schaffte es.

Über welche Themen die „Slammer“ sprechen möchten, können sie selbst entscheiden. Das Thema der Tuttlingerin: Ihre Essstörung, unter der sie mehr als zwölf Jahre lang litt. Damals hungerte sie sich auf 26 Kilogramm herunter. „Rückblickend habe ich dem Tod mehrfach ins Auge gesehen“, sagt sie. Rückblick: Nachdem sie ihren Beruf als Lehrerin gekündigt hatte, ging sie sowohl für ihre eigene Gesundheit als auch für die anderer Menschen los und verarbeitete ihre Krankheit in Vorträgen. Den Anstoß, noch mehr Menschen erreichen zu wollen, bekam sie Ende 2020, als sie drei der wichtigsten Menschen in ihrem Leben verlor – zwei davon an die Essstörung.

Mit ihrem Vortrag konnte sie am Ende nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury und wurde für ihre vierminütige Essstörungsgeschichte bei der Speaker Battle mit dem Excellence Award ausgezeichnet.