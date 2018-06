Vier Millionen Euro für Schulen im Kreis Tuttlingen

Der Landkreis Tuttlingen sowie Städte und Gemeinden im Kreis dürfen sich für Sanierungsmaßnahmen in ihren Schulen 2018 über Zuschüssen von mehr als vier Millionen Euro freuen. Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Er berief sich dabei auf aktuelle Zahlen der zuständigen Regierungspräsidien. Diese werden die Schulträger in der kommenden Woche detailliert informieren, heißt es .

Das Land Baden-Württemberg unterstützt Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Tuttlingen bei Sanierungsmaßnahmen in Schulen 2018 mit mehr als drei Millionen Euro. Mit seinem „Kommunalen Sanierungsfonds“ stellt das Land seit 2017 Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen öffentlicher Schulträger zur Verfügung. Bislang galt dies nur für die Förderung für Neu- und Umbauten. Nach rund 41 Millionen Euro im Jahr 2017 werden 2018 insgesamt 173 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 80 Prozent dieser Mittel gehen an Schulen, 20 Prozent werden für die Sanierung von Brücken verwendet.

Guido Wolf sagte: „Uns ist bewusst, das landesweit in vielen Schulen ein erheblicher Sanierungsbedarf besteht. Mit dem kommunalen Sanierungsfonds haben wir eine Möglichkeit zu schaffen, um einigen Kommunen bei notwendigen Sanierungen ihrer Schulen zu helfen. Ich freue mich, dass der Landkreis Tuttlingen mit sieben Maßnahmen und insgesamt mehr als 3 Millionen Euro profitiert. Darüber hinaus erhalten sowohl der Landkreis als auch Dürbheim und Geisingen beachtliche Summen vom Bund für Ihre Schulen. Jeder in Schulen investierte Cent ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder.“

Die Förderung von Schulsanierungen aus dem „Kommunalen Sanierungsfonds“ des Landes Baden-Württemberg für den Landkreis Tuttlingen im Einzelnen:

Gemeinschaftsschule Aldingen: 1,02 Millionen Euro für das Herstellen von Flucht- und Rettungswegen, Brandwänden, Rauchabschnitten, Einbau Treppenlift, energetische Sanierung komplette Gebäudehülle, Flachdach, neue Fenster, Erneuerung Heizungs- und Sanitärinstallationen, akustische Maßnahmen, Böden und Wände, Reparaturarbeiten Putz und Anstrich.

Grundschule Böttingen: 345000 Euro für Fensteraustausch, Schaffung zweiter Rettungsweg, neue Fluchttreppe und Setzung von rauchdichten und selbstschließenden Türen.

Grundschule Geisingen: 548000 Euro für: Brandschutz: Ertüchtigung der Decken, zweiter Rettungsweg (F90-Abtrennung), Einbau Brandschutztüren, Erweiterung der Brandmeldeanlage, Treppengeländer ertüchtigen, Einbau Amokwarnanlage. Zudem asbesthaltige Nordfassade entfernen und durch vorgehängte Alucobondfassade ersetzen. Innensanierung: Renovierung Untergeschoss, Klassenzimmer, Pausenhalle, Treppenhäuser, Hausmeister- und Putzräume. Haustechnik:Erneuerung Wasserverteiler, Ersatz der alten Gaskessel d. neue Gasbrennwertthermen, Erneuerung der Wärmeverteilung, Lüftungsgerät für EG-WCs. Ertüchtigung Elektroinstallationen, Datennetz, Beleuchtung (LED)

Gymnasium Spaichingen: 138000 Euro für Hauswasseranschluss erneuern, Erneuerung Bodenbelag Rektorat/Verwaltung, Heizungsumbau, Erweiterung Elektroschrank, Einbau Brandmeldeanlage gesamtes Gebäude

Schillerschule Spaichingen, Werkrealschule: 315000 Euro für Erneuerung Bodenbelag Schulräume und Flure (Asbest), Erneuerung Bodenbelag (Nadelfilz, SBBZ) ,Fenster-, Eingangstürenaustausch, Natursteinbelagserneuerung in Eingangsbereich/Treppenhäuser, Sanierung WC.

Gymnasium Trossingen: 505000 Euro für Musiktrakt: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, teilweiser Austausch Beleuchtung. Austausch Fenster im 1.Obergeschoss mit Sonnenschutz und Vollwäremschutz. Verwaltungstrakt: Maler-, Bodenbelags-, Schreiner-, Elektroarbeiten; Erneuerung Beleuchtung. Bauteil Jennertbau: neue Brandschutztüren Treppenhaus, Maler- und Elektroarbeiten, teilweise Türenaustausch, Bodenbelagsarbeiten in zwei Räumen.

Grundschule Reichenbach: 208000 Euro für Wärmedämmung Fassade, Erneuerung Flachdachabdichtung, Austausch Sanitäranlagen, Austausch Elektroanlagen (PC-Kabel- und Anschlussdosen), Bodenbelag-, Gipser-, Malerarbeiten; Schallschutz- /Brandschutzmaßnahmen; Erneuerung Fenster und Sonnenschutz.

Die Förderung von Schulsanierungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes im Landkreis Tuttlingen im Einzelnen:

Landkreis Tuttlingen: Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Tuttlingen: 167000 Euro für komplette Sanitärsanierung inklusive neuer Lüftungsanlage (diese auch in den Lehrküchen) u. Wasserleitungen Beleuchtung/Sensorsteuerung

Dürbheim: Grundschule Dürbheim: 241000 Euro für Fassadensanierung (Altbau/Anbau), Dachsanierung Altbau, Dämmung Lehrerzimmer, Heizsystem: neue Thermostate, hydraulischer Abgleich und mit Energiesparpumpen erneuern. Erneuern von Türen, Fenster und Schlösser im Eingangsbereich, Sonnenschutz, Malerarbeiten im Treppenhaus und Fluren; Einbau von Akustikplatten und Ausbesserung Treppenstufen im Treppenhaus.

Geisingen: Grundschule Geisingen: 548000 Euro für Gebäude 1: Brandschutzmaßnahmen, Treppengeländer ertüchtigen/erneuern, Einbau Amokwarnanlage, asbesthaltige Fassadenplatten abbauen (Nordfassade), Wärmedämmung, Renovierung Klassen, Pausenhalle und Treppenhäuser. Erneuerung Wasserverteiler u. Wärmeverteilung, neue Gasbrennwertthermen, Lüftung WC EG, Ertüchtigung Elektroinstallation/Datennetz, Beleuchtung. (pm)