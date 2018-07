Vier Medaillen für Marcello Krahforst

Von Schwäbische Zeitung

Am 25. Juni hat schwäbische.de die Geschichte eines Paares erzählt, das in Isny seit zwei Jahren als obdachlos gilt und jüngst ein Kind bekommen hat. Am Abend des gleichen Tages beschloss der Gemeinderat, künftig eine Sozialbetreuung für Obdachlose zu installieren.

Bürgermeister Rainer Magenreuter, Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele sowie Jacqueline Schubert und Siegrid Scheurer, zuständige Mitarbeiterinnen für die Obdachlosenbetreuung im Isnyer Rathaus, nahmen Stellung zu Fragen von Tobias Schumacher rund um die Thematik.