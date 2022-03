Vier gewinnt? Frittlingen-Balgheim-Neufra vor Heimspiel-Wochenende

Im Handball-Bezirk ist nach der Fasnetszeit wieder mehr Spielbetrieb. Vor allem in der Leintalhalle in Frittlingen, wo sich der HC Frittlingen-Balgheim-Neufra reichlich Punkte sichern will. Die Männer-Reserve ist gleich zweimal gefordert.

Bezirksliga Männer

TV Streichen – TV Aixheim II (So., 17 Uhr, Längenfeldhalle Balingen). Streichen hat drei Punkte Vorsprung vor den Aixheimern. In eigener Halle wird der TVS alles versuchen, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Dies dürfte aber nicht ganz einfach werden. Im Hinspiel setzte sich Aixheim durch.

Bezirksklasse Männer

HSG Baar II – TV Weilstetten III (Sa., 17.40 Uhr, Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Der Tabellenzweite strebt in eigener Halle einen Sieg an, um dem spielfreien Ersten Dunningen/Schramberg II auf den Fersen zu bleiben. Im Hinspiel setzte es für die HSG aber eine Niederlage.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Rietheim-Weilheim III (Sa., 20 Uhr, Schloßparkhalle Geislingen). Mit einem Sieg und einer Pleite der HSG Baar II könnte Rietheim-Weilheim II auf Platz zwei vorrücken. Die Gastgeber sind nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel klarer Außenseiter.

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra – TG Schömberg II (So., 15.30 Uhr, Leintalhalle Frittlingen). Der HC konnte sich zuletzt mit einem Heimsieg etwas Luft nach hinten verschaffen. Nun will man gegen den Tabellennachbarn aus Schömberg nachlegen und sich für die Hinspielniederlage revanchieren.

TV Spaichingen II – TV Onstmettingen (So., 17 Uhr, Sporthalle Unterbach). Die Spaichinger wollen sich in eigener Halle besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Ob es jedoch für den Tabellenvorletzten zum ersten Sieg reicht, bleibt abzuwarten. Der Gast liegt mit nur vier Minuspunkten noch sehr gut im Rennen um die Meisterschaft.

Männer Kreisliga A

Im Verfolgerduell empfängt der Tabellenzweite Spaichingen II den Tabellendritten Burladingen. Mit einem Heimvorteil geht Neckartal II in die Partie gegen die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen.

HSG Neckartal II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sa., 11.45 Uhr, Stadionhalle Sulz)

TV Spaichingen III – TSV Burladingen (So., 10 Uhr, Sporthalle Unterbach)

Männer Kreisliga B

Der Tabellenzweite Aixheim III kann sich mit einem Sieg an die Spitze setzen und reist als klarer Favorit zur Streichener Reserve. Der Tabellenvierte HSG Baar IV empfängt den Tabellendritten Rottweil III. Der Tabellenletzte Frittlingen-Balgheim-Neufra II bestreitet zwei Heimspiele, hat aber wohl nur gegen Onstmettingen II Erfolgschancen. Einen Heimsieg kann man von Fridingen/Mühlheim III gegen den Tabellenvorletzten Rietheim-Weilheim III erwarten.

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra II – TV Streichen II (Fr., 18.30 Uhr, Leintalhalle Frittlingen)

HSG Baar IV – HSG Rottweil III (Sa., 12 Uhr, Hohenlupfen-Sporthalle Talheim)

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rietheim-Weilheim III (Sa., 17.50 Uhr, Sporthalle Mühlheim)

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra II – TV Onstmettingen II (So., 13.45 Uhr, Leintalhalle Frittlingen)

TV Streichen II – TV Aixheim III (So., 14.45 Uhr, Längenfeldhalle Balingen)

Bezirksliga Frauen

HSG Neckartal – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sa., 17.45 Uhr, Stadionhalle Sulz). Der Tabellenvorletzte empfängt die direkt davor platzierte HSG NTW. In eigener Halle wollen sich die Gastgeberinnen für die deutliche Hinspielniederlage revanchieren.

TV Spaichingen – TV Onstmettingen (So., 14.45 Uhr, Sporthalle Unterbach). Die Spaichingerinnen stehen im Mittelfeld, können sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Sie wollen sich vor eigenem Publikum besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Die Gäste wollen die Tabellenführung festigen.

Bezirksklasse Frauen

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rietheim-Weilheim (Sa., 18 Uhr, Schloßparkhalle in Geislingen). Die HK möchte die Tabellenführung ausbauen. Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel wird aber auch dieses Mal gegen den Dritten wieder ein Erfolg der HK erwartet.

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra – TG Schwenningen (So., 17 Uhr, Leintalhalle in Frittlingen). Im Hinspiel konnte sich der HC äußerst knapp durchsetzen und hat daheim auch zunächst die größeren Erfolgsaussichten.