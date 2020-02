Der Kunstkreis Tuttlingen präsentiert vom Samstag, 29. Februar, bis 29. März in der Städtischen Galerie Tuttlingen Adelheid Fuss – Spielfeld. Die Eröffnung der Ausstellung ist am 28. Februar um 19 Uhr.

Die künstlerische Welt von Adelheid Fuss ist schwarzweiß mit Graustufen – und das ganz im positiven Sinne. Ihre Sprache ist vielfältig und voller Bewegung, Harmonie und Dualismus. Statische Elemente wie Landkarten werden auf Transparentpapier gedruckt, überlagern sich und fangen an zu flimmern. Figuren verschmelzen zu vierbeinigen Wesen, die weder vor noch zurück können und doch harmonisch miteinander wanken.

Egal ob in der (Druck-)Grafik oder Bildhauerei, in jedem Moment steht der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtungen. Sie sieht den Menschen als Wesen, das keinen festen Ort in der Welt hat, sondern seinen Platz immer neu finden muss.

Dieses Immer-Neu-Finden wird vor allem in ihren Skulpturen konkret für den Betrachter erfahrbar. Die Künstlerin gibt keine universal gültige Position ihrer Figuren vor sie überlässt es jedem selbst, eine eigene Stellung zu finden und diese bei Bedarf spielerisch zu verändern.

Adelheid Fuss ist in Sibiu, Rumänien, geboren. 1987 im Alter von zehn Jahren kam sie nach Deutschland. In Tübingen absolvierte sie ein Studium der Romanistik und Slavistik, dem schloss sich eine Ausbildung zur Holzbildhauerin in Flensburg an. Danach studierte sie Bildhauerei an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Im Jahr 2005 folgte das Erasmus-stipendium für die Akademie der schönen Künste Athen. Das Diplom folgte 2009.

Seit 2009 ist Adelheid Fuss freischaffend tätig. Sie lebt und arbeitet in Potsdam.