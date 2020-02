„Vieles ist dort erlaubt, was hier verboten ist“

Die Durchhauser Narrenzunft fährt jedes Jahr am Sonntag nach Aschermittwoch, dem Funkensonntag, zu ihrem letzten Umzug bei den Hohbarrer Deifel nach Savern in Frankreich. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat sich mit der 2. Vorsitzenden der Durchhauser Narrenzunft, Sophia Panagiotidou, über den Umzug in Frankreich unterhalten.

Frau Panagiotidou, Ihre Narrenzunft fährt am kommenden Sonntag zum letzten Umzug nach Savern. Gibt es Unterschiede zu unserer heimischen Fasnet?

Für uns ist es jedes Jahr ein schöner Abschluss in Savern, man wird immer mit offenen Armen empfangen, und die Saverner sind sehr gastfreundlich. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Freundschaften geknüpft, mit den Leuten habe ich übers ganze Jahr Kontakt. Was unseren Mitgliedern besonders in Savern gefällt, ist, dass dort noch vieles erlaubt ist, was hier bei uns in Deutschland leider nicht mehr zulässig ist, wie übermäßiges Konfetti. Wir teilen unsere Busfahrten nach Frankreich mit anderen Zünften. Die Lupfegoaschder aus Talheim waren schon mit uns dort. Die letzten Jahre sind immer die Lumpä Hex aus Tuttlingen mit uns mitgefahren, die Gauger Hexen aus Trossingen waren auch schon dabei. Was natürlich schön ist: Man darf jede Zunft anmelden und bekommt immer eine Zusage.

Mit Beginn des Aschermittwochs ist bei uns die Fasnet vorbei. Können Sie sich da noch einmal motivieren?

Ja! Die Fasnet ist zwar sehr schön, aber auch mit viel, viel Arbeit verbunden. Unser Umzug in Durchhausen ist immer am Fasnetdienstag, und in Savern können wir dann entspannt unsere Saison abschließen und noch mal genießen.

Wie lange besteht Ihre Freundschaft mit Savern?

Die Freundschaft zwischen den Hohbarrer Deifel und der Narrenzunft Durchhausen gibt es seit 1999. Damals lernten sich unser früherer Zunftmeister Joachim Marquart und der Zunftmeister Marcel Weil von der NZ Schneckengraben in Dettingen am Neckar kennen. Marcel Weil hat Joachim Marquart den Hohbarrer Deifel vorgestellt, und dort sind dann die Saverner zum ersten Mal zum Umzug nach Durchhausen gekommen. Unser darauffolgender Zunftmeister Jürgen Zetting hat die Freundschaft zu den Savernern weiterhin gepflegt. Und so existiert sie noch heute. Letztes Jahr haben sie auch wieder an unserem Umzug in Durchhausen teilgenommen.