Viele Kunststücke zusammengetragen

Poesie, Fantasie und viel kreatives Knowhow gibt es bei der Jahresausstellung der Jugendkunstschule im Foyer des Rathauses zu sehen. Oberbürgermeister Michael Beck und der künstlerische Leiter der Jugendkunstschule Hans-Uwe Hähn eröffneten am Dienstagnachmittag die Ausstellung mit dem Titel „Die Geschichte der Geschichten“.

Oberbürgermeister Michael Beck begrüßte die zahlreichen großen und kleinen Gäste und gratulierte der Jugendkunstschule, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiern kann. Die Jugendkunstschule Zebra vereine mit dieser Ausstellung alle Stationen einer poetischen Heimatsuche in ihrer Jahresausstellung, denn sie zeige Kunststücke von Schulkindern aus Aldingen, Dürbheim, Irndorf, Möhringen, Nendingen, Renquishausen, Talheim und Tuttlingen.

Hans-Uwe Hähn stellte in seinen Ausführungen das Projekt vor. „Die Geschichte der Geschichten“ habe zu dieser schönen Ausstellung geführt, betonte er. Zwei Monate lang war das Team der Jugendkunstschule – Dozentinnen und Dozenten – rund um Tuttlingen unterwegs gewesen und hat in Schulen im Kreis sowie im Museum Aldingen und der Tuttlinger Stadtbibliothek die Erzählung von Christoph Meckel vorgestellt, die den roten Faden entlang der Workshops bildete.

Die teilnehmenden Schulklassen konnten beim Kunstmobil malen, zeichnen, bauen, Theater spielen und so kennenlernen, wie die verschiedenen Kunstformen zusammenwirken können.

In der Geschichte gibt es keinen permanenten Standort, sie zielt auf die Umwandlung von Fantasie in Wahrnehmung, von einsamen Empfindungen und Wünschen in gemeinsames Verstehen, so Hähn. Einzelne Passagen, Motive, Worte, Bilder wurden aus der Geschichte herausgesucht und zusammen mit den Kindergruppen gestalterisch ausgearbeitet, wobei die Kinder frei werken, malen, zeichnen durften, auch darstellendes Spiel war mit dabei – zusammen mit Sabine Krusche, Ines Fiegert, Anna Laura Bach, Hannah Monninger, Hans-Uwe Hähn und – als Verstärkung – Gabriela Schwan und Rainer Müller-Tombrink. Wie die Verwandlungen passieren, sei ein spannendes Spiel. Nur so können junge Menschen herausfinden, wo sie mit im Spiel sind, wie sie sich selbst auf die Spur kommen. „Von ihren Erkundungen können wir Ältere nur profitieren“, meint Hähn in seiner Eröffnungsrede.