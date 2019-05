Viele Ideen für das Internationale Begegnungsfest

Kreative Vorschläge und eine Vielzahl von Ideen zur Programmgestaltung sind in einer gut besuchten Runde beim Vorbereitungstreffen für das Internationale Beggegnungsfest präsentiert worden. Gut 20 Personen trafen sich laut Pressemitteilung im Café Martin, um der 15. Ausgabe des Fests unter dem Motto „Tuttlingen - bunt und lebendig“ am Sonntag, 23. Juni, einen passenden Rahmen zu geben oder ihre Kochvorhaben zu präsentieren.

Koordinator Hans-Martin Schwarz stellte den Charakter und den Sinn des Fests vor: Integration und gegenseitiges Verstehen von Kulturen und Traditionen sollten nichts Aufgesetztes und von oben Verordnetes sein, sondern von unten entwickelt werden. Dazu könne das Begegnungsfest beitragen, vor allem wenn sich dort entstandene Kontakte anschließend vertieften. Martina Gröne stellte nach der Präsentation der Gruppen den Programmrahmen und die Stände vor.

Klaus Schmidt-Droullier steckt in den Vorbereitungen für das multireligiöse Friedensgebet, das von einem türkischen, bosnischen Iman und einem katholischen und evangelischen Geistlichen bestritten wird. Danach bietet sich den Besuchern ein vielfältiges Kulturprogramm und ein Informations- und Mitmach-Markt mit kulinarischer Vielfalt auf dem Schulhofgelände der Karlschule. Die italienische katholische Gemeinde San Pio mit italienischen Speisen und Getränken stellt mit den türkischen Vertretern der Ditib Moschee und türkischen Speisen und Süßigkeiten einen der altbewährten Stände. Der Verein Feza ergänzt das Repertoire an türkischen Speisen. Mitten im Aufbau eines Vereins mit 30 Personen ist Sahra von Mont-Cameroun, vorerst werden kamerunische Spezialitäten wie Kochbananen, ein Gericht aus Bananen und Mais und gegrillter Fisch angeboten. Die bosnische Gemeinde wird die internationale Küche um Cevapcici, Pitas, Kaffee und Kuchen bereichern. Weiterhin werden Spezialitäten aus Tunesien vertreten sein.Zum zweiten Mal dabei sind die syrischen Griller Ahmed und Nashwan, die Shawarma und Kebab vom Grill darreichen. Dazu gibt es Falafel und Süßigkeiten.

Ein großes Angebot wartet auf die Kinder. Die Hüpfburg von der Kreissparkasse steht am gewohnten Platz. Bei der Ini Asyl können die Kinder malen, die VHS ergänzt das Angebot mit Wortspielen rund ums Deutschlernen, Buntgut von der Caritas bietet außer Verkaufsprodukten aus upcycling eine Aktion mit Kindern und der Verein amini, der Bildungsprojekte in Tansania unterstützt, hat einen Pavillon mit Infos und ein Bastelangebot mit farbigen Sandkarten im Gepäck. Am Glücksrad drehen kann man bei DGB und GEW. Information und Diskussion finden die Besucher bei attac Tuttlingen, Weltladen Tuttlingen, VHS, Ini Asyl. Ein Kulturprogramm erwartet die Besucher auf der Bühne. Durch das Programm wird Ali Salim als DJ und mit seiner Trommelgruppe begleiten. Die Musikschule Tuttlingen mit Massimo Serra und Kinderchor arbeitet an ihren Darbietungen, die italienische Tanzgruppe wird auftreten, Franky Schnekenberger hat neben dem Motto-Song weitere dabei, Edmond Jäger liefert einen Redebeitrag und die Ditib Moschee arbeitet an einer Tanzvorführung.