Viele Anforderungen mit Herz und Verstand gemeistert

„Vielfältige Anforderungen meisterte Arnold Müller dank seiner menschlichen Art mit Bravour, denn er besitzt nicht nur Verstand, sondern auch Herz“, lobte Ursula Graf, Schulleiterin der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen den stellvertretenden Schulleiter Arnold Müller im Rahmen seiner Verabschiedung.

Bastian Höfel, Regionalreferent für den Landkreis Tuttlingen, vertrat das Regierungspräsidium Freiburg bei der Verlesung der Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand und deren Übergabe an den angehenden Pensionär. Beim Zitieren aus der Personalakte zum Werdegang Müllers kamen Attribute wie ruhige Lehrerpersönlichkeit, Organisationstalent, Leistungsträger der Schule sowie hohe Teamfähigkeit und Belastbarkeit zur Sprache. „Arnold Müller ist in der Region verwurzelt, hat das Bildungssystem dort mit Eigeninitiative weiterentwickelt. Dabei ist ihm das Kollegium am Herzen gelegen“, so Höfel.

Aus Müllers Abschiedsrede ging hervor, dass er sich seine Zeit zukünftig frei einteilen wolle, um für Familie, Sport, Reisen sowie Haus und Garten da zu sein.

Seit November 2003 hatte Arnold Müller als stellvertretender Schulleiter eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen. In den vergangenen Jahren dehnte sich sein Verantwortlichkeitsbereich auf die Organisation und Koordination von 18 Schularten mit jeweils rund 1450 Schülerinnen und Schüler aus.

Für ein Kollegium mit mittlerweile über 100 Lehrkräften galt Müller häufig als erster Ansprechpartner für Raumänderungen, Stundenverlegungen, Fortbildungen oder Krankheitsfällen. Die Ausbildung der Referendare gehörte ebenso zu seinen Aufgaben. Neben den vielfältigen organisatorischen Tätigkeiten war er bis 2016 Fachleiter des Berufskollegs. Ein Jahr zuvor feierte Müller sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Arnold Müller war seit 1990 an den Kaufmännischen, später an den Kaufmännisch-Hauswirtschaftlichen Schulen in Tuttlingen und unterrichtete die Fächer Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Informatik vorwiegend am Wirtschaftsgymnasium und an der Kaufmännischen Berufsschule. „Der Name der Schule wechselte, doch Herr Müller als tragende, und prägende Lehrkraft blieb“, erinnert sich Schulleiterin Ursula Graf in ihrer Laudatio. Als Initiator und Motor gestaltete Müller den Aufbau und Ausbau der Infrastruktur und legte damit den Grundstein für einen fortschrittlichen, mediengestützten Unterricht. Zudem übernahm er vielfältige Aufgaben bei der Erstellung von Stundenplänen, der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt als Geschäftsführer des Freundeskreises der Fritz-Erler-Schule. „In diesem Rahmen war ihm die Zusammenarbeit mit den Betrieben in der Region besonders wichtig“, so Graf weiter.