Die durch die Corona-Krise bedingten Kindergarten- und Schulschließungen verlangen Familien viel ab und stellen sie vor neue Aufgaben. Deshalb hat der Kinderschutzbund Tuttlingen seit Montag eine Telefonsprechstunde eingerichtet, bei der sich Eltern melden können, um Fragen zum ungewohnt intensiven Familienalltag zu stellen. Im Telefon-Interview hat unsere Praktikantin Julie Münster bei Stephanie Jany, Sozialpädagogin beim Kinderschutzbund, nach den Hintergründen und den Erwartungen an die Telefonsprechstunde gefragt.

Aus welchen Gründen wird die Telefonsprechstunde angeboten?

In dieser Zeit stehen Familien vor großen Herausforderungen. Sie verbringen viel Zeit auf wenig Raum zusammen und haben keine gewohnte Tagesstruktur mehr. Die neuen Anforderungen stellen eine Belastung für viele Familien da. Das im Alltag erstellte Puzzle aus Arbeit, Kinderbetreuung, Haushalt und Familienleben passt jetzt nicht mehr zusammen und deshalb war es uns ein Anliegen, einen Anlaufpunkt zu bieten, an den sich Familien bei Fragen und auch Schwierigkeiten wenden können.

Welche Resonanz erwarten Sie für die Telefonsprechstunde?

Das wissen wir derzeit noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass ein hoher Bedarf besteht. Normalerweise gibt es die Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds als persönliche Anlaufstelle, um sich Beratung zu holen – in Zeiten von Corona haben wir dafür eine Telefonsprechstunde eingerichtet. Wir sind drei Fachkräfte, die sich den Telefondienst aufteilen.

Mit welchen Fragen wird gerechnet?

Wir rechnen mit Fragen wie zum Beispiel: Wie reduziere ich die Anspannung oder den Stress? Wie kann man den neuen Familienalltag gut organisieren? Ebenso können wir Hinweise darauf geben, was sich als Spielbeschäftigung für Kinder eignet. Dabei ist natürlich wichtig, dass das Ideen sind, die sich jetzt gut umsetzen lassen, also auch mit Dingen, die jeder zu Hause hat. So können zum Beispiel Socken in einem Wettspiel sortiert werden. Anschließend kann man mit einem zum Basketballkorb umfunktionierten Wäschekorb Zielwerfen üben. Und das hilft doch allen schon sehr: Humor macht den Familienalltag leichter.

Welche Tipps haben Sie für Familien?

Wir versuchen, mit unseren Tipps den Familien Druck aus ihrem Alltag zu nehmen, auch wenn alles neu ist. Es kommt natürlich darauf an, mit was sich Familien an uns wenden, aber wir möchten ihnen vermitteln, dass wir gerade in einer Ausnahmesituation leben, in der er es helfen kann, den Druck herauszunehmen, und man auf keinen Fall alles perfekt machen muss.

Wie viele Telefonschaltungen und Mitarbeiter haben Sie?

Wir werden sehen, wie viele Personen die Telefonsprechstunde nutzen werden, aber derzeit wird immer eine Mitarbeiterin die Telefonate entgegennehmen. Ansonsten kann man auch gerne auf den Anrufbeantworter sprechen, da werden wir dann zurückrufen.

Unter der Telefonnummer 07461/14115 ist in der telefonischen Sprechstunde am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von neun bis elf Uhr eine Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes erreichbar.