Viel Lob für TC Tuttlingen – Leticia Terzic überrascht

Drei Tage lang haben die Jugendlichen des Tennisbezirks Neckar/Alb/Schwarzwald auf der Zehn-Feld-Anlage des TC RW Tuttlingen gespielt, bis alle Meister in den einzelnen Alterklassen feststanden. Am Ende hatte Bezirksjugendwartin Birgitt Blümer (Ammerbuch) allen Grund, sich beim Gastgeber für die tolle Organisation zu bedanken und lobte hier besonders Cecile Wagner, Steffi Werner und Julia Breinlinger.

Stark besetzt waren die Junioren U 12. WTB-Kaderspieler Nils Amon (Empfingen) traf im Endspiel, wie von der Setzliste vorhergesagt, auf Emanuel Buhl (Ebingen). Mit seiner guten Technik ließ er sich auch durch einzelne Fehler nicht beirren und gewann 6:3 und 6:2. Auch die anderen beiden Gesetzten Mike Hipp (Onstmettingen) und Toni Hinker (Baiersbronn) rechtfertigten ihre Favoritenstellung, waren aber im Halbfinale chancenlos.

Bei den Junioren U 14 musste der spätere Sieger Paul Claußen (Hechingen) in seinem Auftaktspiel am meisten kämpfen, denn gerade noch im Match-Tiebreak konnte er mit 10:7 das Ausscheiden gegen Lukas Raible (Tübingen ) verhindern. Dafür hatte er es etwas leichter im Halbfinale gegen Moritz Bok (Empfingen) und auch im Finale gegen den topgesetzten Jan Ole Trautwein (Tübingen) hieß es 6:3 und 6:1. Trautwein hatte vorher im Halbfinale Niklas Plath aus Onstmettingen ausgeschaltet.

Jannik Maute macht Tempo

Gutes Tennis sah man bei den Junioren U 16. Mit seiner beidhändigen Vorhand machte Jannik Maute aus Tailfingen so viel Tempo, dass weder Lukas Briese (Kusterdingen) im Halbfinale noch Marc Mail (Bochingen) im Finale ernsthafte Chancen hatten. Ein weiterer dritter Rang ging hier an Dominik Sülzle, der nach zweimal 4:6 an Mail scheiterte.

Im Finale der Junioren U 18 trafen mit Moritz Puke und Niklas Knörr zwei Tübinger Spieler aufeinander, die sich nach vielen Trainingsmatches gut kannten. Nach guten Ballwechseln mit viel Tempo durfte sich Puke nach 6:3 und 6:4 über den Titel freuen. Die dritten Plätze gingen an Christian Köninger (Hechingen) und Jan Öhrlich (Tübingen).

Vier Mädchen spielten bei den Juniorinnen U 12 den Titel in Gruppenspielen aus. Ohne Satzverlust gewann Mia Islambasic (Ammerbuch) vor Kaya Moser (Ebingen).

Ebenfalls vier Mädchen spielten bei den Juniorinnen U 13. Hier hatte Nadine Sülzle von der TG Rosenfeld die Nase vorn und verwies Mette Hansen (Tübingen) auf Rang zwei.

Von sechs Teilnehmerinnen bei den Juniorinnen U 14 qualifizierten sich vier fürs Halbfinale. Dort schafften es Helena Rehm (Tübingen) gegen Lilli Beiter (Schwenningen) und Valentina Kimmich (Empfingen) gegen Maximilia Haizmann (Hechingen) nach jeweils zwei Durchgängen ins Finale. Das Ergebnis dieses Spiels von 4:6, 6:3 und 10:8 beweist, dass an diesem Tag Rehm einfach etwas mehr Glück hatte.

Für eine kleine Sensation sorgte bei den Juniorinnen U 16 die 14-jährige Leticia Terzic vom TC Schwenningen. Eine Altersklasse höher spielend gewann sie ihr Auftaktmatch gegen die topgesetzte Larissa Sauter (Ratshausen) nach zwei engen Sätzen, siegte problemlos im Halbfinale gegen Laura Nunez Lanz und gewann im Endspiel gegen Delia Meyer (Hechingen) mit 6:4 und 6:1. Meyer hatte vorher Lotte Thies (Tübingen) auf Platz drei verwiesen.

Die 13-jährige WTB-Kaderspielerin Stefanie Schmid (Empfingen) spielte gleich zwei Altersstufen höher bei den vier Juniorinnen U 18, musste aber zumindest gegen Alessa Stümper (Tübingen) nach einem Satzverlust in den Match-Tiebreak, den sie mit 10:2 für sich entschied. Platz drei ging hier an Lara Ruf vom TC RW Tuttlingen.

Weitere Sieger waren bei den U 8 Jule Zepf (Onstmettingen), bei den U-9-Mädchen Anna Baron (Tübingen) und bei den U-9-Knaben Robin Männl (Dunningen).