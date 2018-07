Viel Geld fließt in den Landkreis

Die Entscheidung über die Verteilung der Finanzhilfen aus dem Ausgleichstock an die Gemeinden ist gefallen. Insgesamt fließen in diesem Jahr 1,86 Millionen Euro Investitionshilfen in den Landkreis Tuttlingen.

Die Mittel des Ausgleichstockes werden verwendet, um in den Gemeinden kommunale Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Durch die finanzielle Förderung von Erweiterungen, Neubauprojekten, Sanierungsmaßnahmen und Umbauten wird neben der Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben auch die Attraktivität der ländlichen Lebensräume verbessert.

„Ich freue mich sehr über dieses Plus für unseren Landkreis. In diesem Jahr fließen die Investitionshilfen unter anderem in Maßnahmen im Bereich Schulen, Kinderbetreuung, in die Ausstattung von Feuerwehren oder Baumaßnahmen an Straßen und Brücken. Das ist ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum. Wir freuen uns für die Gemeinden, die mit diesen Fördergeldern wichtige Vorhaben angehen können“, betont Landrat Stefan Bär in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Verteilt werden die Mittel auf insgesamt neu Projekte im Landkreis:

Balgheim: Erweiterung Feuerwehrhaus mit Vereinsräumen und einem Stellplatz mit 70.000 Euro.

Böttingen: Erwerb Kommunalfahrzeug mit 30 000 Euro.

Dürbheim: Ausbau der Weberstraße mit 120 000 Euro.

Geisingen: Umbau und Sanierung Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ (drei Gruppen, eine davon für unter Dreijährige) mit 250 000 Euro.

Immendingen: Neubau Donaubrücke in Hintschingen mit 330 000 Euro.

Irndorf: Ausbau Schwenninger Weg und Dellenweg (ohne Anteil Kanal) mit 280 000 Euro.

Kolbingen: Kommunalfahrzeug mit Winterdienstgeräten mit 80 000 Euro.

Mühlheim: Neubau Feuerwehrgerätehaus mit 400 000 Euro.

Trossingen: Generalsanierung Gymnasium mit 300000 Euro.